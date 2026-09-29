삼성전자 27만2500원 마감, SK하이닉스 거래대금 5조… 검색 관심 대규모 거래로

세줄 요약 네이버 증권 검색 상위에는 삼성전자와 SK하이닉스가 올랐다. 삼성전자는 27만2500원, SK하이닉스는 176만5000원에 마감했다. 거래대금은 SK하이닉스가 5조원에 육박했고, 삼성전자도 4조원을 넘겼다. 상위 20개 종목은 상승 10개, 하락 10개로 나뉘었다. 삼성전자·SK하이닉스 검색 상위, 거래 집중

상위 20개 종목 상승 10개·하락 10개 균형

글로벌테크놀로지·빅웨이브로보틱스 급등

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네이버 증권에 따르면 29일 오후 3시 35분 장 마감 기준 투자자 관심은 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)에 가장 먼저 쏠렸다. 검색 1위 삼성전자는 27만2500원, 2위 SK하이닉스는 176만5000원에 마감했다. 상위 20개 종목은 상승 10개와 하락 10개로 갈렸다.삼성전자는 0.93% 상승했다. 장중 26만6000원에서 27만6000원 사이를 움직였다. SK하이닉스는 0.17% 하락했고, 고가 178만8000원과 저가 173만6000원을 기록했다. 검색 3위 HLB(028300)는 1.13% 오른 4만150원에 거래를 마쳤다. 장중 고가와 저가는 각각 4만7700원, 3만8700원이었다.상승률은 검색 11위 글로벌테크놀로지(486510)가 82.20%로 가장 높았다. 종가는 1만8220원이며 장중 1만6210원에서 2만9750원 사이를 오갔다. 검색 7위 빅웨이브로보틱스(0035S0)는 66.11% 상승한 2만9900원에 마감했다. 검색 20위 HLB제약(047920)은 25.05% 오른 1만2030원, 검색 15위 HPSP(403870)는 8.93% 상승한 6만1000원을 기록했다.하락 종목 중에서는 검색 18위 대우건설(047040)의 낙폭이 7.01%로 가장 컸다. 종가는 1만7370원이었고 저가는 1만7150원이었다. 검색 9위 삼성SDI(006400)는 4.13% 내린 51만1000원에 마쳤다. 검색 14위 대한광통신(010170)은 3.94% 하락한 1만6600원, 검색 16위 삼성중공업(010140)은 3.83% 내린 1만9330원으로 장을 마감했다.거래량은 글로벌테크놀로지가 4121만1426주로 가장 많았다. 삼성전자는 1494만5615주, 빅웨이브로보틱스는 1242만8660주가 체결됐다. 거래대금은 SK하이닉스가 4조9985억7800만원으로 최대였다. 삼성전자는 4조600억400만원으로 뒤를 이었다. 글로벌테크놀로지도 1조254억5700만원을 기록해 검색 관심이 대규모 거래로 이어졌다. 검색 4위 삼성전기(009150)는 거래량 52만3745주, 거래대금 7975억7600만원이었다.검색 상위 20개 가운데 방향은 상승과 하락이 정확히 절반씩 나뉘었다. 검색 최상단에는 삼성전자와 SK하이닉스가 자리했고, 상승률 상단에는 글로벌테크놀로지와 빅웨이브로보틱스가 올랐다. 하락 종목에서는 대우건설과 삼성SDI의 낙폭이 두드러졌다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]