부산 공공도서관 인프라 확대에 도서관 이용률 증가

세줄 요약 부산지역 공공도서관이 지난해 하반기부터 올해 상반기까지 잇따라 개관하며 회원 수와 대출 실적이 모두 늘었다. 전자잡지·신문 이용도 크게 증가해 종이책과 디지털 콘텐츠를 함께 찾는 독서문화가 확산됐다. 부산 공공도서관 회원·대출 실적 동반 증가

신규 도서관 개관으로 생활권 독서환경 확대

전자잡지·신문 이용 급증, 디지털 독서 확산

이미지 확대 부산도서관 열람공간. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산도서관 열람공간. 부산시 제공

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부산지역 생활권 독서 인프라 확대에 시민들의 도서관 이용과 독서문화도 크게 활성화되고 있다.4일 부산도서관 ‘2026년 상반기 공공도서관 이용 통계 분석’ 자료에 따르면 도서관 회원이 78만1082명을 기록해 지난해 같은 기간(69만2922명) 대비 12.7% 증가했다.대출자 수는 121만9400명으로 1.7%, 대출 권수는 416만2149권으로 2.1% 늘어났다.도서관 측은 “지난해 하반기부터 올해 상반기까지 신규 공공도서관이 잇따라 개관하면서 시민이 더욱 가까운 곳에서 책과 다양한 정보를 접할 수 있는 독서환경이 구축된 결과”라고 분석했다.부산지역 공공도서관은 지난해 하반기 연제만화도서관, 덕천도서관, 아미드림도서관 개관에 이어 올해 상반기 일광도서관과 일광어린이도서관이 문을 열며 총 58개 관으로 확대됐다.종이책뿐만 아니라 전자책과 전자잡지·신문 등 디지털 콘텐츠를 병행 활용하는 독서 경향 속에 부산시 전자도서관에서도 시민의 독서·정보 이용 방식 변화가 나타났다. 상반기 전자잡지·신문 이용은 44만4848건으로 지난해 같은 기간(27만3080건)보다 62.9% 급증했다. 전자책 이용도 12만8943건으로 지속적인 호응을 얻었다.박은아 부산도서관장은 “생활 속 독서 기반을 더욱 촘촘히 구축하고, 전자도서관 운영을 활성화해 시민 누구나 종이책과 디지털 콘텐츠를 편리하게 이용할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다”라고 전했다.