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부산 자갈치 감성 명소 ‘느린우체통’…국내외 관광객에게 인기

신정훈 기자
입력 2026-08-03 12:48
수정 2026-08-03 12:48
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세줄 요약
  • 자갈치시장 옥상 ‘느린우체통’ 인기 상승
  • 상반기 이용객 전년 대비 153.6% 증가
  • 외국인 참여 42.3%, 세계 관광객 호응
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자갈치전망대 ‘느린우체통’. 부산시설공단 제공
자갈치전망대 ‘느린우체통’. 부산시설공단 제공


자갈치현대화시장 옥상 전망대에 설치된 감성 체험 공간 ‘느린우체통’이 국내외 관광객에게 큰 인기를 끌고 있다.

3일 부산시설공단에 따르면 느린우체통 상반기 운영 결과, 이용객 수가 전년 같은 기간 대비 153.6%증가했다.

느린우체통은 방문객이 부산 여행의 추억을 손편지에 담아 미래로 보내는 연중 상시 체험 프로그램이다. 비치된 엽서에 편지를 써서 우체통에 넣으면 6개월 뒤 작성한 주소지로 정확히 배달된다.

공단에 따르면 상반기 회수된 엽서는 2039장으로 집계됐다. 지난해 상반기 804장과 비교해 2.5배 이상 늘었다.

특히 외국인 관광객 참여가 두드러졌다. 상반기 전체 이용객 중 외국인 비중이 42.3%(863장)를 기록 했다. 일본, 대만, 미국, 호주, 프랑스, 독일 등 세계 각지 관광객이 부산 여행에서 느낀 감동을 고국으로 전했다.



이성림 공단 이사장은 “느린우체통은 여행 중 남긴 소중한 순간의 기록이 먼 훗날 뜻깊은 선물이 되어 돌아오는 특별한 경험을 선사한다”며 “지금의 마음을 미래로 보내는 따뜻한 추억을 만들길 바란다”고 전했다.
부산 신정훈 기자
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