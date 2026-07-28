“부르면 달려와요”...진천군 백곡면에 수요응답형 교통체계 구축

세줄 요약 충북 진천군이 백곡면에 인공지능 기반 수요응답형 교통체계를 구축해 주민 이동 편의를 높였다. 농식품부 실증사업에 선정돼 버스형 DRT 2대와 택시형 DRT 3대를 투입하고, 앱이나 전화로 호출해 환승센터까지 운행하는 방식이다. 백곡면 AI 수요응답형 교통체계 구축

버스형·택시형 DRT 병행 운영 계획

앱·전화 호출, 환승센터 연계 운행

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충북 진천군은 백곡면에 인공지능(AI)을 활용한 수요응답형 교통체계를 구축한다고 28일 밝혔다.농림축산식품부가 주관한 농촌특화 AI 기반 수요 맞춤형 교통모델 실증사업 공모에 선정된 데 따른 것이다.군은 대중교통 이용 여건이 상대적으로 취약한 백곡면에 버스형 수요응답형 교통체계(DRT)와 택시형 DRT를 함께 운영하는 상생형 교통모델을 구축한다는 계획이다.11인승 버스 2대와 일반 택시 3대가 투입될 예정이다.주민들은 스마트폰 앱이나 전화를 통해 집에서도 버스와 택시를 호출할 수 있다. DRT는 백곡면 행정복지센터 인근에 마련되는 환승센터까지만 운행한다. 주민들은 환승센터에서 일반 버스 등을 이용해 목적지까지 가면 된다.DRT 운행시간은 오전 7시부터 오후 8시까지다. 호출이 몰리면 인공지능이 DRT의 효율적인 이동경로와 배차 등을 지원한다. DRT 이용료는 미정이다.군 관계자는 “백곡면은 산간지역이고 버스가 자주 다니지 않아 실증지역으로 선정했다”며 “내년 초 도입이 목표”라고 말했다.