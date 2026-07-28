“가성비 워터밤이다” 15만명 몰리더니…‘담배·술’ 엉망진창 된 한강 수영장

세줄 요약 서울 한강 수영장과 물놀이장이 야간 운영을 시작한 뒤 26일간 15만명 가까이 찾으며 큰 인기를 끌었다. 그러나 일부 이용객이 금연·금주 수칙을 어기고 담배를 피우거나 술을 마시는 모습이 포착됐고, 성추행 호소까지 나와 관리 강화 필요성이 커졌다. 야간 운영 확대 후 방문객 급증

흡연·음주·쓰레기 방치 민폐 지적

성추행 호소와 관리 강화 필요성

이미지 확대 제헌절 연휴가 시작된 17일 오후 서울 여의도 한강 수영장을 찾은 시민들이 음악에 맞춰 물보라를 일으키며 더위를 식히고 있다. 2026.07.17. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 제헌절 연휴가 시작된 17일 오후 서울 여의도 한강 수영장을 찾은 시민들이 음악에 맞춰 물보라를 일으키며 더위를 식히고 있다. 2026.07.17. 뉴시스

이미지 확대 한강 수영장 바닥에 담배꽁초가 버려져있다. JTBC News 보도화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 한강 수영장 바닥에 담배꽁초가 버려져있다. JTBC News 보도화면 캡처

이미지 확대 음주가 금지 된 한강 수영장에서 일부 이용객들이 몰래 술을 마시고 있다. JTBC News 보도화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 음주가 금지 된 한강 수영장에서 일부 이용객들이 몰래 술을 마시고 있다. JTBC News 보도화면 캡처

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폭염이 이어지는 무더운 여름밤, 한강 수영장이 시민들의 야간 피서지로 부상한 가운데, 일부 이용객이 안전 수칙을 지키지 않는 민폐 행동으로 눈살을 찌푸리게 하고 있다.서울시는 지난달 19일 도심 속 워터파크 ‘한강 수영장·물놀이장’을 개장한 데 이어 7월 3일부터 뚝섬·여의도 수영장, 잠실·난지 물놀이장을 오후 6시부터 밤 10시까지 연장해 야간 운영 중이다.야간 연장을 하면서 이용객이 크게 늘었다. 개장날부터 이달 14일까지 26일간 한강 수영장과 물놀이장을 다녀간 시민은 모두 14만 9988명으로 집계됐다. 시설별로 보면 뚝섬 수영장이 5만 819명으로 가장 많은 방문객을 모았고 지난해 같은 기간보다 29% 늘었다. 여의도 수영장 방문객은 4만 9048명으로 전년 대비 37% 증가하며 뚝섬과 함께 이용객 증가를 이끌었다.수영장 이용 요금은 어린이 3000원·청소년 4000원·성인 5000원이고, 물놀이장 요금은 어린이 1000원·청소년 2000원·성인 3000원이다. 6세 미만은 무료다. 1회 입장권으로 온종일 이용 가능하다.서울시는 무더위를 식혀줄 다채로운 특화 행사도 마련했다. 이용객이 많은 뚝섬·여의도 수영장에서는 18일부터 주말과 공휴일에 이동형 풀장에 얼음을 넣어 폭염을 시원하게 이겨낼 수 있도록 ‘얼음탕(냉탕) 이벤트’도 열고 있다.이 외에도 여의도·뚝섬 한강공원에 임시 야영장인 ‘한강 밤핑’, ‘야간 디제잉’ 행사, 밤새 한강을 걷는 ‘한강 나이트워크 42K’ 등이 마련됐다.하지만 이용 수칙을 제대로 지키지 않는 일부 이용객으로 인해 한강이 몸살을 앓고 있는 모습도 포착됐다.27일 JTBC에 따르면 한강 수영장 입구에는 ‘다이빙, 음주, 흡연 등이 금지’라는 안전수칙이 적혀 있다.그러나 이날 매체가 취재한 결과 아이들 풀장 옆에서 몰래 담배를 피우는 사람이 포착됐고, 바닥이나 수풀 사이에는 버려진 담배꽁초와 담배갑이 수두룩했다.음주를 몰래 즐기는 이들도 있었다. 수영장 밖으로 나와 당당히 맥주를 마시거나 돗자리에 맥주병을 놔둔 모습도 쉽게 확인할 수 있었다.개장 시간이 끝난 뒤에는 음식물을 그대로 두고 가기도 했다. 수영장 미화 직원은 “토요일 날에는 한 70봉지가 나온다. 담배고 술이고 막을 수가 없다”고 전했다.성추행을 호소하는 이용객도 있었다. 한 이용객은 “(수영장에) 들어가면 물을 뿌려서 시야가 안 보이는데, 남성분들이 엉덩이를 만지거나 허리를 감싸는 등의 행동들이 있었다”고 주장했다.한강 수영장 측은 안전사고는 물론 수질 관리에도 최선을 다하고 있다는 입장이다. 서울시는 올해 처음으로 6개 수영장·물놀이장에 실시간 영상 모니터링 기능이 탑재된 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 136대를 도입했다. 수질 관리를 위해서는 2022년부터 지난해까지 여과기 37대를 전면 교체했다. 점검반이 매일 간이 수질 검사를 실시하고 매주 보건환경연구원에 정밀 검사를 의뢰하고 있다.