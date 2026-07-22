인제에 줄잇는 스포츠대회·전지훈련…“지역상권 살리는 효자”

세줄 요약 강원 인제에서 댄스스포츠, 게이트볼, 검도, 배구, 테니스 등 대회가 이어지고 전지훈련팀도 몰리며 지역상권이 활기를 띠고 있다. 이달 초부터 선수와 임원, 가족 등 3200명이 방문했고 다음 달 초까지 유소년 축구와 리틀야구 대회도 계속 열릴 예정이다. 스포츠대회·전지훈련 잇따라 지역상권 특수

선수·임원·가족 등 3200명 인제 방문

유소년 축구·리틀야구 대회 추가 개최

이미지 확대 제1회 강원특별자치도지사배 전국 프로·아마 댄스스포츠대회 및 생활체육 라인댄스대회가 4~5일 인제실내체육관에서 개최됐다. 인제군 제공 닫기 이미지 확대 보기 제1회 강원특별자치도지사배 전국 프로·아마 댄스스포츠대회 및 생활체육 라인댄스대회가 4~5일 인제실내체육관에서 개최됐다. 인제군 제공

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강원 인제에서 스포츠대회와 전지훈련이 이어져 지역상권이 반짝 특수를 누리고 있다.인제군은 이달 초부터 댄스스포츠, 게이트볼, 한궁, 검도, 배구, 테니스 대회가 잇달아 열렸다고 22일 밝혔다. 이를 통해 선수, 임원과 그 가족 등 3200명이 인제를 찾았다.또 U17 여자 배구 미래국가대표팀과 좌식배구 여자 국가대표팀, 몽골 배구클럽은 인제에서 하계훈련을 하며 구슬땀을 흘렸다.스포츠대회는 다음 달 초까지 이어진다. 24일부터 30일까지 하늘내린인제 유소년 축구 페스티벌, 25일부터 다음 달 2일까지 전국 리틀야구대회가 개최된다. 두 대회에 참가하는 선수는 2100명이 넘는다.인제군은 보다 많은 스포츠대회와 전지훈련팀을 유치하기 위해 체육 인프라를 대폭 늘리고 있다.지난해 11월 서화면 천도리에 농구, 배구, 배드민턴 경기를 치를 수 있는 지상 2층 연면적 2984㎡ 규모의 서화평화체육관을 지었고, 2023년에는 체육관과 체력단련실, 숙박시설을 갖춘 전지훈련센터를 남면 신남리에 지상 2층 연면적 2782㎡ 규모로 조성했다.오는 11월에는 인제읍 남북리에 종합운동장을 완공한다. 그라운드, 육상 트랙, 관람석 5000석을 갖춘 주경기장과 보조경기장으로 이뤄지고, 총면적은 10만8000㎡를 넘는다. 종합운동장에서는 2028 강원도민체육대회가 열릴 예정이다.김은희 군 체육청소년과장은 “인제를 찾은 선수들이 경기와 훈련에 집중할 수 있도록 안전 관리에 최선을 다하고 있다”고 말했다.