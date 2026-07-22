‘어나더+아이함께’… 아이와 함께 출근해 같은 건물서 일한다

일·돌봄 결합 모델 ‘어나더+ 아이함께’ 27~31일 시작

제주도, 행정시 공무원, 공공기관 직원 23명 모두 46명

이미지 확대 제주도는 오는 27일부터 31일까지 하반기 ‘어나더+ 아이함께’ 프로그램을 운영한다. 사진은 운영장소인 소통협력센터. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도는 오는 27일부터 31일까지 하반기 ‘어나더+ 아이함께’ 프로그램을 운영한다. 사진은 운영장소인 소통협력센터. 제주도 제공

세줄 요약 제주도가 여름방학 돌봄 공백을 줄이기 위해 공무원과 공공기관 직원이 아이와 같은 건물에서 일하는 ‘어나더+ 아이함께’ 프로그램을 27일부터 운영했다. 부모는 원격근무를 하고 아이는 제주 문화와 창의 체험을 하며 일·돌봄을 함께 지원받았다. 제주형 일·돌봄 결합 모델 첫 운영

공무원·공공기관 직원 23명, 자녀 23명 참여

원격근무와 제주 체험 프로그램 동시 진행

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

여름방학마다 아이를 맡길 곳을 찾느라 휴가를 내거나 업무에 차질을 빚던 공직자들이 올 여름 아이와 같은 건물에서 근무하게 된다. 부모는 원격으로 업무를 보고, 아이는 제주의 문화를 배우고 창의 체험을 하는 새로운 형태의 ‘일·돌봄 결합 모델’이 제주에서 첫선을 보인다.‘어나더+ 아이함께’는 제주도가 추진 중인 공간혁신 시책 ‘어나더+’의 확장형 모델로, 공무원이 기존 사무공간을 벗어나 도내 공공시설에서도 유연하게 근무할 수 있도록 한 전국 최초의 근무-돌봄 연계 실험이다.제주도는 오는 27일부터 31일까지 하반기 ‘어나더+ 아이함께’ 프로그램을 운영한다고 22일 밝혔다. 방학 기간 돌봄 공백을 줄이면서도 부모가 업무를 이어갈 수 있도록 공공시설 공간을 활용한 제주형 일·가정 양립 지원사업이다.이번 프로그램에는 2020~2021년생(6~7세) 자녀를 둔 제주도와 행정시 공무원, 공공기관 직원 23명과 자녀 23명 등 모두 46명이 참여한다. 직원은 공무원 19명, 공공기관 직원 4명으로 도청 8명, 제주시 11명, 제주개발공사 1명, 제주사회서비스원 2명, 제주문화예술재단 1명이다.운영 장소는 제주소통협력센터와 서귀포시육아종합지원센터 두 곳이다. 제주시는 27일부터 31일까지 5일간, 서귀포시는 30일부터 31일까지 이틀간 각각 운영된다.참여 직원들은 클라우드 기반 원격근무 시스템을 이용해 평소처럼 업무를 수행한다. 같은 공간에서 아이들은 제주 해녀 액자 만들기, 제주 이야기 배우기, 창의활동과 요리체험 등 다양한 프로그램에 참여한다. 프로그램은 제주시어린이집연합회와 함께 마련했다.도는 이번 사업을 통해 공직자의 방학 돌봄 부담을 줄이고 근무 만족도를 높이는 동시에 유연근무 문화 확산 가능성도 점검할 계획이다. 프로그램 종료 후에는 참여자 만족도 조사를 실시해 운영 성과를 분석하고 개선사항을 반영할 방침이다.양기철 도 기획조정실장은 “아이를 맡길 곳이 없어 걱정하던 직원들이 안심하고 일할 수 있도록 마련한 프로그램”이라며 “공간 혁신을 기반으로 일과 가정을 함께 지킬 수 있는 유연한 근무 모델을 확대해 나가겠다”고 말했다.