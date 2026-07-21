[속보] 중대본부장 “임진강 필승교 수위 상승, 대피 준비 철저”

이미지 확대 임진강물 방류하는 군남댐 임진강 필승교 수위가 하천 행락객 대피 수위인 1ｍ를 넘어선 15일 오전 경기도 연천군 임진강 군남홍수조절댐에서 강물이 방류되고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 임진강물 방류하는 군남댐 임진강 필승교 수위가 하천 행락객 대피 수위인 1ｍ를 넘어선 15일 오전 경기도 연천군 임진강 군남홍수조절댐에서 강물이 방류되고 있다. 연합뉴스

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윤호중 중앙재난안전대책본부장 겸 행정안전부 장관이 21일 북한 황강댐 방류(추정)에 따른 경기 연천군 임진강 최북단 필승교 수위가 급상승함에 따라 기후부(한강홍수통제소)·국방부·경찰청·소방청·경기도·연천군·파주시 등 지방 정부에 상황 관리에 철저를 기하고 주민 대피 준비 등을 철저하게 시행하라고 지시했다.이날 오후 12시 37분 현재 기준 필승교 수위는 8.95m 올라간 상태다. 임진강 유역은 필승교 수위에 따라 4단계로 홍수 관리를 한다. 수위가 1ｍ를 넘으면 ‘하천 행락객 대피’, 2ｍ는 ‘비홍수기 인명 대피’, 7.5ｍ는 접경지역 위기 대응 ‘관심’, 12ｍ는 ‘주의’ 단계가 각각 발령된다.윤 본부장은 “황강댐 방류에 따른 수위 급상승으로 인한 예상 가능한 모든 가능성을 염두에 두고 상황관리와 주민 안전에 만전을 기해 달라”라며 “관계기관에서는 상황 정보 공유 및 긴밀한 협력 체계를 가동해달라”고 당부했다.중대본은 김광용 중대본 차장 주재로 관계기관 대책회의를 열고 방류량 증가에 따른 예상 침수 구역, 주민 대피 준비 상황 등을 점검했다.