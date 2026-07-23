기상청 “예천 북쪽서 규모 2.6 지진 발생”…유감 신고 2건

세줄 요약
- 예천 북쪽 1㎞서 규모 2.6 지진 발생
- 호명읍·예천읍 유감 신고 2건 접수
- 소방 당국, 현재까지 피해 없음 파악
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23일 오전 경북 예천서 발생한 진앙 위치. 기상청 제공
23일 오전 3시 47분 4초 경북 예천군 북쪽 1㎞ 지역에서 규모 2.6의 지진이 발생했다고 기상청이 밝혔다.
진앙은 북위 36.66도, 동경 128.44도이며 지진 발생 깊이는 13㎞이다.
지진 발생 직후 호명읍, 예천읍에서 “지진을 느꼈다” 등의 유감 신고가 2건 접수됐다.
소방 당국은 현재까지 지진과 관련된 피해는 없는 것으로 파악했다.
소방 관계자는 “접수된 신고는 지진에 대해 문의하는 내용이었다”고 말했다.
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