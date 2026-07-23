기상청 “예천 북쪽서 규모 2.6 지진 발생”…유감 신고 2건

세줄 요약 23일 오전 3시 47분께 경북 예천군 북쪽 1㎞ 지역에서 규모 2.6의 지진이 발생했다. 진앙은 북위 36.66도, 동경 128.44도, 깊이는 13㎞였다. 호명읍과 예천읍에서 유감 신고 2건이 접수됐고, 피해는 없는 것으로 파악됐다. 예천 북쪽 1㎞서 규모 2.6 지진 발생

호명읍·예천읍 유감 신고 2건 접수

소방 당국, 현재까지 피해 없음 파악

이미지 확대 23일 오전 경북 예천서 발생한 진앙 위치. 기상청 제공 닫기 이미지 확대 보기 23일 오전 경북 예천서 발생한 진앙 위치. 기상청 제공

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23일 오전 3시 47분 4초 경북 예천군 북쪽 1㎞ 지역에서 규모 2.6의 지진이 발생했다고 기상청이 밝혔다.진앙은 북위 36.66도, 동경 128.44도이며 지진 발생 깊이는 13㎞이다.지진 발생 직후 호명읍, 예천읍에서 “지진을 느꼈다” 등의 유감 신고가 2건 접수됐다.소방 당국은 현재까지 지진과 관련된 피해는 없는 것으로 파악했다.소방 관계자는 “접수된 신고는 지진에 대해 문의하는 내용이었다”고 말했다.