‘참교육’ 표지훈, 제주서 차에 치여 병원 이송… 팔꿈치·무릎 등 다쳐

세줄 요약 블락비 멤버 겸 배우 피오가 제주 한림읍에서 길을 건너다 승용차에 치였다. 소방당국에 의해 병원 응급실로 이송됐고 팔꿈치와 무릎 등을 다쳤지만, 부상은 크지 않은 것으로 알려졌다. 경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다. 제주 한림읍서 피오 교통사고 발생

길 건너다 승용차 충돌, 병원 이송

팔꿈치·무릎 부상, 촬영은 예정대로

이미지 확대 배우 표지훈이 5일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 넷플릭스 드라마 ‘참교육’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.5 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 배우 표지훈이 5일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 넷플릭스 드라마 ‘참교육’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.5 뉴스1

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그룹 블락비 멤버 겸 배우 피오(표지훈·33)가 제주에서 교통사고를 당한 것으로 전해졌다.22일 제주서부경찰서 등에 따르면 피오는 지난 19일 오후 9시 56분쯤 제주시 한림읍 한 거리에서 길을 건너던 중 승용차에 치이는 사고를 당했다.피오는 신고를 받고 출동한 소방당국에 의해 제주시 한 종합병원 응급실로 이송됐다. 팔꿈치와 무릎 등을 다쳤으나, 부상 정도가 크지는 않은 것으로 알려졌다.차량 운전자의 음주운전 및 신호위반 등 과실은 없는 것으로 파악됐다. 경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.소속사 아티스트컴퍼니 측은 피오의 부상과 관련해 “경미한 부상 정도로, 다음주 ‘굿파트너2’ 촬영도 참여할 예정”이라고 밝혔다.한편 2011년 보이그룹 블락비 멤버로 연예계에 발을 들인 피오는 배우로도 활약하고 있다.최근 넷플릭스 드라마 ‘참교육’에서 교권보호국 천재 사무관 봉근대 역할로 열연해 주목받았으며, 방영을 앞두고 있는 SBS 드라마 ‘굿파트너’ 시즌2에도 시즌1에 이어 출연한다.