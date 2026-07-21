45년된 특수작전용 기관단총 대체 K17 첫 출하…SNT모티브, 내년까지 1만 5000정 공급

세줄 요약 부산의 SNT모티브가 5.56㎜ 특수작전용 기관단총 K17 첫 양산품을 출하했다. K17은 특수전 주력 총기인 K1A를 대체하는 사업에 선정됐고, 시가전·공수낙하 등 다양한 작전환경을 고려해 설계됐다. 내년까지 1만5000정을 공급할 예정이다. K17 첫 양산품 출하, K1A 대체 사업 본격화

시가전·공수낙하 고려한 설계와 내구성 강화

내년까지 1만5000정 공급 계획 발표

이미지 확대 신형 특수작전용 기관단총 K17. SNT모티브 제공 닫기 이미지 확대 보기 신형 특수작전용 기관단총 K17. SNT모티브 제공

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부산에 본사를 둔 글로벌 소구경화기 제조사인 SNT모티브가 K17 5.56㎜ 특수작전용 기관단총 첫 양산품을 출하했다고 21일 밝혔다.K17은 특수전 부대의 주력 기관단총인 K1A를 신형으로 교체하기 위한 방위사업청의 ‘특수작전용 기관단총 1형 사업’에 최종 선정된 장비다.SNT모티브는 K17에 시가전과 공수낙하 등 다양한 작전환경을 고려한 총기 무게와 총열 길이를 적용하고 최신식 생산 공정을 통해 총열 내구도를 강화했다. 또 여러 임무장비를 장착할 수 있도록 해 작전환경 운용성을 극대화했다. 좌·우수자 모두 운용할 수 있으며, 인체공학적 설계를 반영했다.또한 점사 기능을 추가해 명중률과 탄약 관리 면에서 전술적 효율성을 높였다. 화기 신뢰성 향상을 위해 부품을 개선하고, 기존 총기와 부품을 공유할 수 있게 했다. 이에 따라 기존 군의 정비 체계를 그대로 활용할 수 있다.K17은 특수작전부대, 포병, 전차 탄약수, 장갑차 조종수, 사격 지휘병, 의무병, 통신병, 군사경찰, 중대장급 지휘관 등 다양한 부대에서 45년간 사용된 K1A 기관단총을 대체하게 된다. SNT모티브는 내년까지 1만 5000정을 공급할 예정이다.