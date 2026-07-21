45년된 특수작전용 기관단총 대체 K17 첫 출하…SNT모티브, 내년까지 1만 5000정 공급

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45년된 특수작전용 기관단총 대체 K17 첫 출하…SNT모티브, 내년까지 1만 5000정 공급

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2026-07-21 09:46
수정 2026-07-21 09:46
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세줄 요약
  • K17 첫 양산품 출하, K1A 대체 사업 본격화
  • 시가전·공수낙하 고려한 설계와 내구성 강화
  • 내년까지 1만5000정 공급 계획 발표
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신형 특수작전용 기관단총 K17. SNT모티브 제공
신형 특수작전용 기관단총 K17. SNT모티브 제공


부산에 본사를 둔 글로벌 소구경화기 제조사인 SNT모티브가 K17 5.56㎜ 특수작전용 기관단총 첫 양산품을 출하했다고 21일 밝혔다.

K17은 특수전 부대의 주력 기관단총인 K1A를 신형으로 교체하기 위한 방위사업청의 ‘특수작전용 기관단총 1형 사업’에 최종 선정된 장비다.

SNT모티브는 K17에 시가전과 공수낙하 등 다양한 작전환경을 고려한 총기 무게와 총열 길이를 적용하고 최신식 생산 공정을 통해 총열 내구도를 강화했다. 또 여러 임무장비를 장착할 수 있도록 해 작전환경 운용성을 극대화했다. 좌·우수자 모두 운용할 수 있으며, 인체공학적 설계를 반영했다.

또한 점사 기능을 추가해 명중률과 탄약 관리 면에서 전술적 효율성을 높였다. 화기 신뢰성 향상을 위해 부품을 개선하고, 기존 총기와 부품을 공유할 수 있게 했다. 이에 따라 기존 군의 정비 체계를 그대로 활용할 수 있다.

K17은 특수작전부대, 포병, 전차 탄약수, 장갑차 조종수, 사격 지휘병, 의무병, 통신병, 군사경찰, 중대장급 지휘관 등 다양한 부대에서 45년간 사용된 K1A 기관단총을 대체하게 된다. SNT모티브는 내년까지 1만 5000정을 공급할 예정이다.
부산 정철욱 기자
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