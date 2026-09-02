美, 이틀만에 다시 이란 공습...중동 전운 다시 고조

세줄 요약 미국이 이틀 만에 이란에 대한 공습을 다시 단행해 중동 전운이 고조됐다. 미군은 IRGC의 민간 선박 위협과 미군 공격 시도에 대한 조처라고 설명했다. 이란은 가혹한 처벌을 예고하며 반격 의지를 드러냈고, 트럼프는 더 큰 보복 가능성을 경고했다. 미국, 이틀 만에 이란 공습 재개

이란 남부·호르무즈 일대 폭발음 보고

이란 보복 예고, 트럼프 추가 타격 경고

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스

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미국이 이틀만에 이란에 대한 공습을 재개해 중동 지역 전운이 다시 치솟고 있다.중동지역을 총괄하는 미 중부사령부는 1일(현지시간) 엑스에 “표적인 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)에 대한 타격을 단행했다”며 “이 공격은 최근 IRGC가 호르무즈 해협의 민간 선박과 이 지역(중동)에 배치된 미군 장병을 상대로 공격을 시도한 것에 따른 조처”라고 밝혔다. 이란 언론에 따르면 남부 지역 주요 항구가 있는 반다르아바스와 호르무즈 해협의 게슘섬, 라반트섬 등에서 폭발음이 들렸다. 동남부 지로프트의 민간 공항도 공격받은 것으로 알려졌다.미군의 이란에 대한 공격은 지난달 30일 호르무즈 해협에 있는 라라크섬 내 IRGC 기뢰 설치용 로켓 발사대 2곳을 타격한 데 이어 이틀 만에 이뤄진 것이다. 해당 공격 이후 이란은 요르단 내 말리크-후세인, 알아즈라크 등 미군 주둔 공군기지 2곳을 겨냥해 미사일 여러 발을 발사하며 대응한 바 있다. 이날 미군의 공격은 이란의 이런 대응에 대한 보복 성격으로 풀이된다.도널드 트럼프 미국 대통령은 미군의 이란 공습 직후 트루스소셜에서 “이번 공격은 호르무즈 해협에 기뢰를 추가하려는 이란의 실패한 시도와 모두 성공적으로 요격된 요르단 미군 기지 미사일 공격에 대한 보복”이라고 설명했다. 이어 “만약 이란이 보복한다면 그들은 훨씬 더 세고 높은 수준의 타격을 다시 받게 될 것이지만 이것이 가장 큰 공격은 아닐 것”이라며 “가장 큰 공격은 아직 대기 중이고, 이 공격이 끝나면 이란은 거의 흔적도 남지 않을 것”이라고 경고했다.하지만 이란군은 미국의 공격 재개를 비난하며 반격을 예고했다. IRGC의 호세인 모헤비 대변인은 엑스에 “침략자들에게는 가혹한 처벌이 기다리고 있다. 미국은 자신들의 새로운 공격을 후회하게 될 것”이라고 맞섰다. 이란군을 통합 지휘하는 하탐 알안비야 중앙사령부도 성명을 통해 “미군에게 무거운 대가를 부과할 것이다. 치명적인 타격을 가할 것”이라고 위협했다.