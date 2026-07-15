‘재선거’ 건드렸다…이수지, 공무원 풍자 영상 논란에 결국 사과

공무원 편에서 “재선거” 외치는 목소리 등장

“재선거 시위자, 악성 민원인 취급” 비판 쇄도

제작진 “정치적 의도 없었다…잘못된 판단” 사과

이미지 확대 코미디언 이수지가 공무원 김지영으로 등장한 영상에서 민원인들을 제지하고 있다. 유튜브 채널 ‘핫이슈지’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 코미디언 이수지가 공무원 김지영으로 등장한 영상에서 민원인들을 제지하고 있다. 유튜브 채널 ‘핫이슈지’ 캡처

이미지 확대 유튜브 ‘핫이슈지’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 유튜브 ‘핫이슈지’ 캡처

이미지 확대 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 반발한 시민들이 14일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 앞에 모여 재선거를 요구하는 구호를 외치고 있다. 2026.6.14. 도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 반발한 시민들이 14일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 앞에 모여 재선거를 요구하는 구호를 외치고 있다. 2026.6.14. 도준석 전문기자

세줄 요약 코미디언 이수지가 공무원 일상을 풍자한 영상을 공개했으나, 민원인이 재선거를 외치는 장면이 정치적 사안을 희화화했다는 비판을 받았다. 제작진은 문제 장면을 삭제하고 특정 입장과 무관하다고 사과했다. 공무원 일상 풍자 영상 공개

재선거 구호 장면에 비판 확산

제작진, 장면 삭제 뒤 사과

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

유치원 교사, 간호사 등 각종 직업을 풍자하며 호평을 받은 코미디언 이수지가 이번에는 공무원 풍자 영상을 내놓았다가 예상치 못한 역풍을 맞았다.15일 이수지는 지난 14일 유튜브 채널 ‘핫이슈지’를 통해 ‘공무원 김지영씨의 철밥통 지키기-휴먼다큐 진짜 극한직업’을 공개했다. 약 10분 분량의 영상에서 이수지는 행정복지센터에서 일하는 1년 차 공무원 김지영을 연기했다.해당 영상은 근무 시간 전부터 몰려든 민원인과 “내가 세금을 얼마나 많이 냈는데”라며 목소리를 높이는 악성 민원인의 모습을 담았다. 낮은 보수와 감정노동, 상사의 업무 전가에 시달리는 공무원의 일상도 페이크 다큐멘터리 형식으로 풍자했다.그러나 이수지가 여러 민원인을 향해 “여기서 그러시면 안 됩니다”라고 제지하는 장면에서 한 민원인이 “재선거! 재선거”를 외치는 장면이 문제가 됐다.해당 영상에는 “재선거 시위를 악성 민원 취급했다”, “선을 넘었다”, “재선거는 개그 소재가 아니다”, “국민 주권이 우습냐” 등의 댓글이 빗발쳤다.이에 제작진은 해당 장면을 삭제하고 “해당 영상으로 인해 불편함과 실망을 느끼신 모든 분들께 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.제작진은 “많은 분들께서 지적해 주신 장면은 특정 사안이나 정치적 입장을 전달하려는 의도로 사용된 것이 아니다”라며 “사회적으로 민감한 사안에 대해 충분히 신중하게 고려하지 못한 채 장면을 사용한 것은 제작진의 부족한 판단이었다”고 해명했다.이어 “이번 일은 출연진 개인의 정치적 성향이나 의사와는 전혀 무관하며 영상 제작 과정에서 제작진이 세심하게 검토하지 못해 발생한 문제”라며 “출연진에게까지 불필요한 오해와 부담을 드리게 된 점 또한 매우 송구스럽게 생각한다”고 강조했다.그러면서 “이번 일을 무겁게 받아들이고 앞으로는 보다 책임감 있는 자세로 콘텐츠를 제작하겠다”고 전했다.한편 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위는 한 달 넘게 이어지고 있다.