“이동을 넘어 문화와 도전으로…” 16일부터 부산서 자전거 주제 기획전

세줄 요약 부산시설공단이 주관하는 자전거 기획전 ‘자전거, 과거와 현재’가 16일부터 9월 30일까지 부산 남포지하도상가 BISCO갤러리에서 열린다. 전시는 이동, 생활, 문화, 도전으로 이어진 자전거의 여정을 다루고, 시대별 자전거와 전문 자전거를 함께 소개한다. 자전거 기획전 부산 남포지하도상가 개최

이동·생활·문화·도전의 여정 재조명

시대별 모형과 전문 자전거 전시

이미지 확대 기획전 ‘자전거, 과거와 현재’. 부산시설공단 제공 닫기 이미지 확대 보기 기획전 ‘자전거, 과거와 현재’. 부산시설공단 제공

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자전거를 주제로 한 기획전 ‘자전거, 과거와 현재’가 16일부터 부산 남포지하도상가 BISCO갤러리에서열린다.부산시설공단 주관으로 9월 30일까지 열릴 이번 기획전은 ‘이동, 생활, 문화, 도전’으로 이어지는 자전거의 여정을 주제로 기획됐다.전시는 1관, 2관으로 나눠 운영된다. 전시 1관에서는 ‘자전거 과거와 현재’를 주제로 시대별 자전거 등을 전시한다. 전시 2관에서는 전문 자전거와 관련 사진을 통해 스포츠와 도전의 의미를 조명한다.특히 자전거의 시대별 변화와 용도를 한눈에 살펴볼 수 있도록 자전거 시작을 알리는 최초 자전거 모형과 역사적 의미를 지닌 엄복동 자전거 모형, 레저용 MTB 자전거, 트랙용 자전거, 도로용 자전거, 경륜 자전거 등을 함께 전시한다.이성림 공단 이사장은 “단순한 이동 수단을 넘어 삶과 문화, 스포츠를 함께해 온 자전거 가치를 재조명하고, 색다른 문화 향유의 기회를 제공하기 위해 이번 행사를 마련했다”라고 전했다