제주바다 1.3도 뜨거워졌다… 양식장 ‘고수온’ 비상

평년보다 높은 수온에 피해 우려 커져

도내 연안· 양식장 실시간 수온정보 제공

이미지 확대 최근 제주 연안 표층 수온을 관측한 결과 지난해 같은 시기보다 약 1.3도 높은 것으로 나타났다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 최근 제주 연안 표층 수온을 관측한 결과 지난해 같은 시기보다 약 1.3도 높은 것으로 나타났다. 제주 강동삼 기자

제주 연안 바닷물이 지난해보다 1.3도 가량 높아지면서 양식장에 고수온 비상이 걸렸다.

세줄 요약 제주 연안 바닷물이 지난해보다 1.3도 높아지며 양식장에 고수온 비상이 걸렸다. 제주도 해양수산연구원은 서부지역을 중심으로 사육관리 점검과 현장 지도를 강화하고, 이동진료도 확대했다. 어가에는 수온 확인과 먹이 조절 등 세심한 관리가 요구된다. 제주 연안 수온, 지난해보다 1.3도 상승

서부지역 양식장 중심 고수온 피해 우려

이동진료·현장지도 확대, 어가 대응 당부

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제주도 해양수산연구원은 최근 제주 연안 표층 수온을 관측한 결과 지난해 같은 시기보다 약 1.3도 높은 것으로 나타났다고 13일 밝혔다.기후변화 영향으로 고수온이 길어질 가능성이 커지면서 양식생물의 폐사와 질병 발생에 선제적으로 대응할 필요성이 커졌다.이에 연구원은 특히 고수온 피해가 잦은 서부지역을 중심으로 양식장 사육관리 점검과 현장 지도를 강화하고 있다. 양식장을 직접 찾아 질병을 검사하는 이동진료도 확대 운영한다.서부지역은 염지하수 확보가 어려워 수온 조절이 쉽지 않은 데다 여름철에는 고수온과 저층 냉수대가 동시에 영향을 미쳐 하루 동안의 수온 변동폭이 큰 곳으로 꼽힌다. 수온 변화가 심할수록 양식 어류의 스트레스가 커져 질병 발생 위험도 높아질 수 있다.연구원은 양식 어가에 사육수온을 수시로 확인하고 수온 변화에 맞춰 먹이 공급량을 조절하는 등 세심한 관리가 필요하다고 당부했다. 이동진료를 희망하는 어가는 해양수산연구원에 신청하면 현장에서 질병 검사와 관리 지도를 받을 수 있다.이와 함께 도내 연안과 양식장의 실시간 수온 관측 정보를 제공하고 있으며, 이를 고수온 대응에 적극 활용해 줄 것을 요청했다. 또 제주지역 양식장을 10개 권역으로 나눠 공수산질병관리사를 배치하고 지역별 예찰과 질병 관리도 병행하고 있다.강봉조 제주도 해양수산연구원장은 “기후변화로 고수온이 갈수록 빨라지고 지속 기간도 길어지고 있다”며 “현장 예찰과 이동진료를 확대해 양식 어가의 피해를 최소화하는 데 힘쓰겠다”고 말했다.