HJ중공업, 6789억 규모 1만 100TEU급 컨테이너선 4척 수주…올해만 8척째

세줄 요약 HJ중공업이 오세아니아 지역 선사로부터 6789억원에 1만100TEU급 컨테이너선 4척을 수주했다. 앞선 선박의 품질 만족으로 재발주가 이뤄졌고, 올해 같은 선형 선박 수주는 8척으로 늘어 영도조선소의 반복 건조 기반이 강화됐다. 오세아니아 선사로부터 6789억원 규모 4척 수주

올해 1만100TEU급 컨테이너선 누적 8척 확보

품질 만족 재발주로 영도조선소 건조 기반 강화

이미지 확대 HJ중공업이 건조한 1만 100TEU 컨테이너선. HJ중공업 제공 닫기 이미지 확대 보기 HJ중공업이 건조한 1만 100TEU 컨테이너선. HJ중공업 제공

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HJ중공업은 오세아니아 지역 선사로부터 총 6789억원에 1만 100TEU 컨테이너선 4척을 수주했다고 23일 밝혔다.HJ중공업은 앞서 컨테이너선을 발주했던 선주사가 선박 품질에 만족해 재발주했다고 설명했다. 이로써 HJ중공업은 1만 100TEU 대형 컨테이너선을 올해 총 8척 수주하게 됐다.1만 100TEU급은 부산 영도조선소 도크에서 건조할 수 있는 최대급 선형이다. HJ중공업은 자체 개발한 이 모델을 통해 지난 2월 1만 100TEU 컨테이너선 2척을 수주했으며, 지난 4월에도 2척을 추가 수주했다.동일 선종, 동일 선형의 1만 TEU급 컨테이너선 건조 물량을 확보함으로써 설계, 자재 조달, 생산 전 과정에서 반복 건조 효과를 극대화할 수 있게 됐다. HJ중공업 측은 영도조선소의 새로운 전략 선종으로 삼을 대형 컨테이너선 건조 기반이 확고해진 것으로 본다.해당 선박은 고효율 추진·선형 설계 기술을 적용해 연료 소비량과 온실가스 배출량을 줄이는 데 초점을 맞췄다. 특히 냉동·냉장 화물 운송에 사용하는 ‘리퍼 컨테이너’ 적재 능력을 높여 고부가가치 화물 운송 수요에 대응할 수 있도록 했다. 국제해사기구(IMO)의 규제 강화에 대응하기 위해 탈황설비인 스크러버를 탑재하고 메탄올 레디 설계도 적용했다.HJ중공업 관계자는 “중대형 컨테이너선 시장에서 경험과 기술력을 축적해 온 결과, 영도조선소에서 1만TEU급 컨테이너선을 연속 건조할 수 있는 기반을 마련했다”며 “수익성을 중심으로 선별 수주 전략을 펼치고, 고효율·친환경·고부가가치 컨테이너선 분야에서 계속해서 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.