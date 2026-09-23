서울창조경제혁신센터, 2026 민관협력 오픈이노베이션 지원 ‘제2차 전략과제 해결형’ 스타트업 70개사 선정

세줄 요약
- 서울창경, 전략과제 해결형 스타트업 70개사 선정
- 수요기업 33개사 참여, AI·바이오 등 과제 제시
- 최대 1억4000만원과 후속 지원 제공
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2026년 민관협력 오픈이노베이션 지원 ‘제2차 전략과제 해결형’ 사업설명회 (사진제공=서울창조경제혁신센터)
‘제2차 전략과제 해결형’은 대·중견기업과 공공기관 등 수요기업이 현장에서 필요한 협업 과제를 제시하면, 창업 7년 이내 스타트업이 자사의 기술과 역량을 활용해 그 해결에 나서는 사업이다. 양측의 기술 협업을 바탕으로 실증과 사업화까지 이어지도록 돕는 것이 핵심이다.
이번 사업에는 수요기업 33개사가 참여했다. 협업 과제는 ‘26~’28년 중소기업 전략기술 로드맵의 전략분야를 중심으로 구성됐으며, 주요 분야는 ▲AI ▲바이오·의료 ▲첨단소재 ▲첨단제조 ▲로봇 ▲첨단 모빌리티 ▲기후·에너지 ▲이차전지 ▲사이버 보안 등이다.
참여 수요기업은 ▲Dt＆CRO ▲HD현대삼호 ▲KB금융지주 ▲LG전자 ▲SK텔레콤 ▲경상남도관광재단 ▲고려신용정보 ▲교보생명보험 ▲국립공원공단 ▲다날 ▲롯데건설 ▲무림P＆P ▲사단법인충남산학융합원 ▲서울특별시서남병원 ▲세종특별자치시시설관리공단 ▲에이치엘디앤아이한라 ▲에코프로이엠 ▲엘에스이링크 ▲인천항만공사 ▲조광페인트 ▲주택도시보증공사 ▲카카오모빌리티 ▲파주시청 ▲풀무원 ▲풀무원엑소후레쉬 ▲한국능률협회컨설팅(KMAC) ▲한국마사회 ▲한국수자원공사 ▲한국에자이 ▲한국중부발전 ▲한화오션 ▲현대건설 ▲호반건설이다.
선정된 70개 스타트업은 수요기업별 협업과제를 수행하며 최대 1억4000만원의 사업화 자금을 지원받는다. 이와 함께 제품 개발·고도화 프로그램, 투자 유치 연계, 기술개발(R＆D) 사업 연계 등 후속 지원도 받을 수 있다.
윤수혁 서울시의원, 약수역 출근길서 주민들과 추석 인사 나눠
서울시의회 윤수혁 의원(국민의힘, 중구2)은 23일 오전 약수역에서 출근길 주민들을 만나 추석 명절 인사를 전했다. 이날 현장에는 최수진 국회의원과 이정미 서울시의원, 박창배·손주하·양은미 중구의원도 함께해 주민들과 인사를 나눴다. 이번 출근길 인사는 한가위를 앞두고 지역 주민들에게 고마운 마음을 전하며 풍성하고 평안한 명절을 기원하고자 진행됐다. 약수역을 이용하는 출퇴근길 직장인과 이웃 주민들에게 명절 안부를 전하며 따뜻한 아침 일상을 함께 나눴다. 약수역은 약수동 및 신당동 지역 주민들이 주로 이용하는 대표적인 교통 요충지로, 이날 오전 역시 일터와 학교로 향하는 시민들의 이동이 활발히 이어졌다. 이처럼 현장 인사를 통해 주민들과 더욱 가까이서 소통하며 지역 사회의 생생한 삶의 모습을 둘러보는 시간을 가졌다. 윤 의원은 앞으로도 지역 곳곳에서 주민들을 직접 만나 생활 현장의 목소리를 듣는 의정 활동을 이어갈 계획이다. 아울러 중구 주민 모두가 가족과 함께 따뜻하고 풍성한 한가위를 보내기를 기원했다.
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서울창경 관계자는 “수요기업이 제시한 과제와 스타트업의 혁신 기술을 연결함으로써 양측 모두에 새로운 협업 기회가 열릴 것으로 기대한다”며 “스타트업의 기술 실증과 사업화가 구체적인 성과로 이어지도록 수요기업과의 협업 및 후속 연계를 적극 지원하겠다”고 말했다.
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