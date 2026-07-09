정이한 ‘피습 자작극’ 시인하고도 선거 완주…10년지기 트레이너와 헬스장서 모의

세줄 요약 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보가 선거운동 중 벌인 ‘피습 자작극’을 수사기관에서 미리 시인하고도, 토론회와 유세를 이어가며 지방선거를 완주한 사실이 확인됐다. 경찰은 10년 지기 트레이너와 헬스장에서 모의한 정황과 통화기록, CCTV를 확보했다. 피습 자작극 수사 중 사전 시인 사실 확인

선거운동 지속하며 TV토론·유세 강행

10년 지기 트레이너와 헬스장 모의 정황

이미지 확대 6·3 지방선거에서 피습 자작극을 한 혐의를 받는 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보가 지난 8일 부산지방법원에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하기 위해 법정으로 향하고 있다. 법원은 이날 증거인멸 우려를 이유로 정 전 후보의 구속영장을 발부했다. 닫기 이미지 확대 보기 6·3 지방선거에서 피습 자작극을 한 혐의를 받는 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보가 지난 8일 부산지방법원에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하기 위해 법정으로 향하고 있다. 법원은 이날 증거인멸 우려를 이유로 정 전 후보의 구속영장을 발부했다.

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6·3 지방선거 선거운동 과정에서 ‘피습 자작극’을 벌인 혐의로 구속된 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보가 선거일 전 수사기관에 출석해 혐의를 시인하고도 선거를 완주한 것으로 조사됐다.9일 부산경찰청과 금정경찰서에 따르면 정 전 후보는 지난 5월 중순쯤 수사기관에 출석해 ‘음료컵 투척 사건’이 자작극이었다고 시인했다.정 전 후보는 지난 4월 27일 부산 금정구 구서나들목 인근에서 유세하던 중 운전자인 A씨가 “젊은 XX가 무슨 시장이냐”라며 차창 밖으로 던진 음료가 든 컵을 피하려다 넘어졌으며, 병원에서 뇌진탕과 근좌상 진단을 받았다고 주장했다.이 사건을 수사하던 경찰은 5월 중순쯤 정 전 후보와 A씨가 사전에 통화한 기록을 확보했다. 경찰이 통화기록을 제시하자 A씨는 정 전 후보와 공모한 사실을 인정했다. 비슷한 시기에 정 전 후보도 경찰에 출석해 음료컵 투척이 자작극이었다고 인정했다.하지만 정 전 후보는 5월 26일 선거방송토론위원회 주관 부산시장 후보 TV 토론에 참가하는 등 선거운동을 지속했다. 그 결과 그는 지난달 3일 지방선거에서 2만 7418표를 얻어 득표율 1.56%를 기록했다.경찰 조사 결과 정 전 후보는 A씨가 근무하는 개인 트레이닝숍의 회원이며, 두 사람은 10년 전부터 알던 사이로 밝혀졌다. 경찰은 두 사람이 헬스장에서 음료컵 투척을 모의한 것으로 추정할 수 있는 CCTV 영상도 확보했다.경찰은 이와 별도로 정 전 후보에게 진단서를 발급한 그의 아버지가 설립한 부산진구 한 병원을 의료법 위반 혐의로 수사하고 있다. 정 전 후보 아버지가 운영하는 그룹과 관계 있는 여론조사 기관이 실시한 여론조사의 공정성에 관한 수사도 진행 중이다.