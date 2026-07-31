‘피습 자작극 혐의’ 정이한 전 부산시장 후보 구속기소

검찰, 선거자유방해 교사 혐의 추가

공범 헬스트레이너도 재판행

“인지도 높이려 계획적 연출”

선거 자유·공정성 훼손 판단

이미지 확대 피습 자작극 협의를 받는 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보가 지난 16일 부산 동래경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 2026.7.16. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 피습 자작극 협의를 받는 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보가 지난 16일 부산 동래경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 2026.7.16. 연합뉴스

세줄 요약 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보가 6·3 지방선거 과정에서 음료 투척 피습 자작극을 벌인 혐의로 구속기소됐다. 검찰은 허위사실공표와 공무집행방해, 선거자유방해 교사 혐의를 적용했고, 공모 정황과 계획 지시를 확인했다. 정이한 전 부산시장 후보 구속기소

음료 투척 피습 자작극 혐의 적용

허위 발표·공무집행방해 등 수사

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6·3 지방선거 과정에서 이른바 ‘음료 투척 피습 자작극’을 벌인 혐의를 받는 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보가 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.부산지검 공공·국제범죄수사부(부장 오상연)는 31일 정 전 후보를 공직선거법 위반(허위사실공표), 위계에 의한 공무집행방해, 공직선거법 위반(선거자유방해 교사) 혐의로 구속기소 했다고 밝혔다.범행에 가담한 헬스 트레이너 A씨도 공직선거법 위반(선거자유방해), 상해, 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 함께 구속기소 됐다.검찰에 따르면 정 전 후보와 A씨는 지난 4월 27일 오전 8시쯤 부산 금정구 구서IC 인근에서 선거운동 중 A씨가 음료를 던져 정 전 후보가 피습당한 것처럼 꾸민 혐의를 받는다.당시 정 전 후보 측은 차량 운전자가 던진 음료를 피하려다 넘어져 의식을 잃었고 병원에서 뇌진탕과 근좌상 진단을 받았다고 발표했다.그러나 경찰 수사 과정에서 두 사람이 사건 전 통화한 기록과 헬스장에서 범행을 공모하는 모습이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상이 확보되면서 자작극 정황이 드러났다.두 사람은 약 10년간 알고 지낸 사이로, 정 전 후보의 인지도를 높여 선거에 도움을 주고자 범행을 계획한 것으로 조사됐다.경찰은 지난 5월 자작극 관련 진술을 확보한 뒤 캠프 사무실을 압수수색하는 등 강제수사에 착수했고, 지난 8일 두 사람을 구속했다. 이후 공직선거법 위반과 위계에 의한 공무집행방해 등의 혐의로 수사를 진행해 지난 16일 사건을 검찰에 송치했다.검찰은 보완수사를 통해 이번 자작극이 정 전 후보의 계획과 구체적인 지시에 따라 실행된 사실을 확인했다고 밝혔다.이에 경찰이 적용한 허위사실공표 혐의 외에도 자작극 자체가 선거의 자유와 공정을 침해한 행위라고 판단해 경찰 단계에서는 적용되지 않았던 공직선거법상 선거자유방해 교사 혐의를 추가로 적용했다.검찰은 경찰과 수사 초기부터 중요사건 협력 절차에 따라 증거와 법리 검토를 공유하며 공조 수사를 이어왔다고 설명했다.부산지검 관계자는 “선거에 출마한 후보자가 인지도 상승 등을 목적으로 자작극을 계획·연출해 선거의 공정성을 훼손한 중대한 범죄”라며 “죄에 상응하는 처벌이 이뤄질 수 있도록 공소 유지에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.