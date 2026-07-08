“올레길에서 행복하라”… 2026 제주올레걷기축제는 3일간 걷는 마지막 축제

11월 5~7일 19·20코스서 개최…내·외국인 앱으로 신청

내년부터 25일간 23개 코스 순차적으로 걷는 ‘시즌2’ 전환

이미지 확대 오는 11월 열리는 2026 제주올레걷기축제는 3일간 걷는 마지막 축제가 될 전망이다. 제주올레 제공 닫기 이미지 확대 보기 오는 11월 열리는 2026 제주올레걷기축제는 3일간 걷는 마지막 축제가 될 전망이다. 제주올레 제공

세줄 요약 제주올레걷기축제가 11월 5일부터 7일까지 19·20코스 일원에서 열린다. ‘올레길에서 행복하라’를 슬로건으로 3일간 함께 걷는 시즌1 방식의 마지막 축제다. 내년부터는 25일간 순차 걷는 시즌2로 바뀐다. 11월 5~7일 제주올레 19·20코스 축제 개최

‘올레길에서 행복하라’ 슬로건과 추모 의미

시즌1 마지막, 내년부터 시즌2로 개편 예정

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“올레길에서 행복하라.”제주를 대표하는 도보여행 축제인 2026 제주올레걷기축제가 오는 11월 열린다. 올해 축제는 3일 동안 한 코스에 참가자들이 함께 걷는 기존 방식의 마지막 행사라는 점에서 더욱 의미를 갖는다.사단법인 제주올레는 8일부터 ‘2026 제주올레걷기축제’ 사전 참가 신청을 시작했다고 밝혔다.올해 축제는 오는 11월 5일부터 7일까지 사흘간 제주올레 19코스와 20코스 일원에서 열린다. 16회째를 맞는 제주올레걷기축제는 매년 1만여명이 찾는 국내 대표 걷기 축제로, 국내외 도보여행자들이 함께 올레길을 걸으며 제주의 자연과 문화, 마을을 체험하는 행사다.특히 올해는 ‘올레길에서 행복하라’를 슬로건으로 내걸었다. 2010년 첫 축제의 슬로건인 ‘행복하라, 이 길에서’를 잇는 의미이자, 지난해 별세한 제주올레 창립자 서명숙 이사장이 남긴 철학을 되새긴다는 의미를 담았다.무엇보다 이번 축제는 대규모 참가자들이 한데 모여 걷는 ‘시즌1’ 방식의 마지막 행사다. 제주올레는 길과 마을, 자연에 집중되는 부담을 줄이기 위해 내년부터 25일 동안 제주올레 23개 코스를 순차적으로 걷는 새로운 ‘시즌2’ 방식으로 축제를 개편할 예정이다.축제 첫날에는 조천운동장에서 개막식을 연 뒤 제주올레 19코스를 따라 동복리체육공원까지 13㎞를 걷는다. 둘째 날에는 19코스와 20코스를 잇는 11.5㎞ 구간을, 마지막 날에는 제주해녀항일운동기념공원에서 제주밭담테마공원까지 12.9㎞를 역방향으로 걸으며 제주 동부 해안의 풍광을 즐기게 된다.축제 기간에는 ‘제주올레, 20년의 발걸음을 모읍니다’를 주제로 제주올레와 함께한 추억을 모으는 전시와 서명숙 창립자를 추모하는 공간도 마련된다.참가 신청은 10월 9일까지 제주올레 공식 애플리케이션 ‘올레패스’에서 받는다. 올해부터는 글로벌 서비스를 시작한 올레패스를 통해 내국인과 외국인 모두 같은 플랫폼에서 신청할 수 있다.참가비는 일반 3만원이며, 20인 이상 단체와 청소년, 장애인, 국가유공자는 2만 5000원이다. 사전 신청자에게는 공식 기념품과 후원사 물품으로 구성된 꾸러미가 제공된다.안은주 제주올레 대표는 “올해 축제는 고 서명숙 이사장이 남긴 ‘올레길에서 행복하라’는 가치를 함께 나누는 자리가 될 것”이라며 “시즌1 방식의 마지막 축제인 만큼 참가자들이 제주의 자연과 사람, 문화를 더욱 깊이 경험할 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.