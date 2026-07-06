민형배 시장, ‘상습 침수’ 나주천 찾아 “시민 안전 최우선”

재해 예방사업 현장 방문해 추진상황 등 점검

재난취약지역 선제 안전 관리·신속 대응 당부

이미지 확대 민형배 전남광주통합특별시장이 6일 오후 나주시 금남동 나주천을 찾아 윤병태 나주시장 등과 함께 생태물길 공원조성사업 현장을 점검하고 있다. 전남광주통합특별시 제공 닫기 이미지 확대 보기 민형배 전남광주통합특별시장이 6일 오후 나주시 금남동 나주천을 찾아 윤병태 나주시장 등과 함께 생태물길 공원조성사업 현장을 점검하고 있다. 전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 민형배 시장이 6일 나주천 재해예방사업 현장을 찾아 여름철 풍수해 대비 공사 추진 상황과 안전관리 실태를 점검했다. 나주천은 집중호우와 태풍 때마다 침수 피해가 반복된 곳으로, 전남광주통합특별시는 2022년부터 936억 원을 투입해 펌프장 증설과 하천·하수관로 정비를 추진하고 있다. 나주천 재해예방사업 현장 점검

집중호우·태풍 대비 공정 확인

시민 안전 최우선 강조

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민형배 전남광주통합특별시장은 6일 나주천 재해예방사업 현장을 찾아 여름철 풍수해 대비 공사 추진 상황과 안전관리 실태를 점검했다.이날 점검에는 윤병태 나주시장을 비롯한 관계자들이 참석해 사업 공정과 공사장 안전관리 실태, 침수 피해 예방 대책을 확인했다.나주천은 나주 경현동부터 삼도동 일대를 지나는 지방하천으로, 집중호우와 태풍 때마다 저지대 침수 피해가 ​반복돼 재해예방사업 필요성이 꾸준히 제기된 곳이다.전남광주통합특별시는 2022년부터 총사업비 936억 원을 들여 나주천 재해예방사업을 추진하고 있으며 펌프장 증설과 생태하천 복원 3.1㎞, 하수관로 3.0㎞ 정비를 통해 집중호우 ​시 침수 피해를 줄이고 안전한 생활환경을 조성할 계획이다.특히 풍수해생활권 종합정비사업과 생태하천 복원사업, 하수처리장 유입관로 정비사업을 한 개의 공사로 통합 발주해 공정 간 중복을 줄였다. 이를 통해 약 100억 원의 예산을 절감하고 사업 기간을 단축했다.민형배 시장은 “기후변화로 집중호우가 일상화되는 사전 예방 조치가 가장 중요하다”며 “재난 발생 시 신속한 복구와 대응을 통해 시민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다해 달라”고 당부했다.