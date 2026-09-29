투비소프트 쇼핑몰 B/O 플랫폼 ‘투비몰’, AI 확장이 쉬운 구조로 구축 사례 확대

세줄 요약 투비소프트의 이커머스 구축 플랫폼 투비몰은 브랜드몰, D2C몰, 복지몰, B2B 마켓플레이스까지 지원하며 적용 범위를 넓히고 있다. API Gateway와 하이브리드 MSA 구조로 외부 AI 서비스를 모듈 단위로 연계해 기존 시스템을 유지한 채 기능을 확장할 수 있다. 브랜드몰·D2C·복지몰·B2B까지 적용 확대

API Gateway·MSA로 AI 기능 모듈 연계

기존 시스템 유지한 채 기능 확장 지원

이미지 확대 다양한 쇼핑몰 구축을 지원하는 투비소프트 ‘TOBEMALL(투비몰)’ (이미지 출처=투비소프트) 닫기 이미지 확대 보기 다양한 쇼핑몰 구축을 지원하는 투비소프트 ‘TOBEMALL(투비몰)’ (이미지 출처=투비소프트)

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AI 기반 엔터프라이즈 개발 플랫폼 전문 기업 투비소프트는 이커머스 구축 플랫폼 ‘투비몰(TOBEMALL)’이 AI 기능을 확장할 수 있는 구조를 바탕으로 패션·뷰티·복지몰 등 다양한 분야로 적용 범위를 넓히고 있다고 29일 밝혔다.투비소프트에 따르면 투비몰은 바바패션 쇼핑몰을 시작으로 대한지방행정공제회 POBA 온누리몰, 코트라 B2B 글로벌 마켓플레이스 ‘바이코리아’, 파메어스 K뷰티 쇼핑몰 등으로 구축 사례가 이어지면서 브랜드몰부터 D2C몰, 복지몰, B2B 마켓플레이스까지 다양한 이커머스 사업 형태를 아우르고 있다.투비몰은 온라인 쇼핑몰의 사업 형태와 규모에 맞춰 커스터마이징할 수 있도록 설계된 B/O(Back Office, 백오피스) 플랫폼이다. 자사 브랜드 중심의 브랜드몰, 생산자가 직접 판매하는 D2C몰, 여러 판매자가 입점하는 대형 종합몰까지 사업 모델별로 알맞은 쇼핑몰 구축을 지원한다.이 같은 다양한 형태의 쇼핑몰 구축과 함께 AI 기능 확장도 고려할 수 있도록 플랫폼 구조를 구성했다. 투비몰은 API Gateway와 하이브리드 MSA 구조를 기반으로 외부 AI 서비스를 모듈 단위로 연계할 수 있다. 이에 따라 기존 쇼핑몰 시스템을 기반으로 필요한 AI 기능을 선택적으로 추가할 수 있으며, AI 기능 도입을 위해 시스템 전체를 재구축하지 않고 기능을 확장할 수 있도록 지원한다.또한 React, Vue.js 등 스크립트 기반 프론트엔드 기술과 자사의 UI Framework인 넥사크로를 지원하며, AWS·KT·오라클 클라우드 등 다양한 클라우드 환경에 포팅할 수 있도록 구성됐다. 클라우드 환경 전환과 AI 기능 연계를 함께 고려할 수 있는 구조다.실제로 투비몰을 적용한 한 뷰티 유통 플랫폼은 인프라를 온프레미스에서 클라우드로 전환하면서 AI·데이터 기반 상품 추천과 운영 자동화 기능까지 추가했다. 기존 쇼핑몰 시스템을 유지한 채 인프라 환경을 바꾸고, 동시에 AI 기능을 연계한 사례다.투비몰은 하나의 백오피스에서 여러 프론트 쇼핑몰(Front Web)을 동시에 관리할 수 있는 ‘One Backoffice, Multi Frontoffice’ 구조도 제공한다. Open API를 기반으로 외부 쇼핑몰 제휴, 정산관리, PG사·간편결제 등 외부 서비스와의 연동도 지원한다.투비몰은 패션·뷰티·복지몰을 비롯 B2B몰까지 레퍼런스를 넓혀가고 있다. 바바패션 쇼핑몰, 대한지방행정공제회 POBA 온누리몰(복지몰), 코트라 B2B 글로벌 마켓플레이스 ‘바이코리아’, 파메어스 K뷰티 쇼핑몰 등이 대표적이다.투비소프트는 2000년 설립 이후 26년간 국내 대표 기업용 개발 플랫폼 시장을 이끌어오고 있으며 최근에는 AI기반의 제품 라인업을 구축하여 기업들의 빠른 AX를 지원하고 있다.투비몰을 총괄하고 있는 투비소프트 이종훈 그룹장은 “투비몰은 업종과 규모에 관계없이 안정적으로 구축할 수 있는 커머스 플랫폼으로, AI 기능까지 유연하게 확장할 수 있는 구조를 갖추고 있다”며 “앞으로도 고객이 쇼핑몰 구축부터 AI 도입까지 고민 없이 나아갈 수 있도록 투비몰을 통해 지원하겠다”고 말했다.