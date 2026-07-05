“광주일고 폭파하겠다” 온라인 협박에 교정 발칵

경찰·소방, 병력 투입go 긴급 수색

6일 배재고 측 사과 방문 앞두고 긴장감 고조

세줄 요약 고교야구 경기의 지역 비하 구호 논란이 징계로 이어진 뒤, 광주일고를 폭파하겠다는 협박 글이 온라인에 게시돼 경찰과 소방이 긴급 출동했다. 학교에 있던 학생과 교직원 20여 명은 대피했고, 합동 수색 결과 폭발물은 발견되지 않았다. 지역 비하 논란 뒤 광주일고 폭파 협박 글 게시

경찰·소방 긴급 출동, 학생·교직원 20여 명 대피

합동 수색서 폭발물 미발견, 연관성 조사 착수

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고교야구 경기 중 불거진 ‘지역 비하 구호’ 논란이 급기야 학교를 겨냥한 폭발물 테러 협박이라는 극단적인 사태로 치달았다.지난달 열린 전국대회에서의 불미스러운 사건 이후 징계 처분이 내려지자, 이에 반발한 것으로 추정되는 인물이 광주제일고등학교(이하 광주일고)를 대상으로 폭파 예고 글을 올려 경찰이 긴급 수색에 나섰다.5일 광주경찰청과 북부경찰서 등에 따르면, 지난 4일 오전 11시 47분경 인터넷의 한 특정 커뮤니티 사이트에 “광주일고에 폭발물을 설치했다. 배재고 청소년들의 미래를 짓밟았다”는 내용의 협박성 게시글이 올라왔다.신고를 접수한 경찰과 소방당국은 즉각 현장으로 출동해 비상 대응 체계에 돌입했다. 당시 학교 내에 머물고 있던 교직원과 학생 등 20여 명은 안전을 위해 긴급 대피했으며, 경찰은 소방과 합동으로 교실을 비롯한 학교 시설 전반에 대해 정밀 수색 작업을 벌였다.현재까지 실제 폭발물은 발견되지 않았으나, 경찰은 만일의 사태에 대비해 경계를 강화하고 있다.이번 테러 협박의 배경에는 최근 고교야구계에서 큰 파문을 일으킨 ‘지역 비하 논란’이 자리 잡고 있는 것으로 풀이된다.현재까지 폭발물이 발견되지는 않았다고 경찰은 전했다.경찰은 광주일고에서 오는 6일 배재고 야구부의 5·18 민주화운동 조롱·지역 비하에 대한 공식 사과 일정이 예정돼 있어 협박 글과 연관성 여부도 확인할 예정이다.