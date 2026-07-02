동해안 해수욕장 ‘손님맞이’…4일부터 개장

해변축제 잇달아 개최

바가지신고센터 운영

해파리 방지망도 설치

이미지 확대 강원 강릉 경포해수욕장. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 강원 강릉 경포해수욕장. 연합뉴스

이미지 확대 강원 삼척해수욕장. 삼척시 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 삼척해수욕장. 삼척시 제공

세줄 요약 강원 동해안 6개 시군 86개 해수욕장이 4일부터 순차 개장했다. 고성은 28곳으로 가장 많고, 강릉·양양·삼척 등도 문을 연다. 도와 시군은 불법 시설물과 바가지요금을 단속하고, 수상안전요원·AED·유해 생물 방지망을 갖춰 안전을 강화한다. 강원 동해안 86개 해수욕장 4일부터 순차 개장

고성 28곳 최다, 강릉·양양 등도 본격 운영

불법시설·바가지 단속, 안전요원·AED 배치

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여름철을 맞은 강원 동해안 해수욕장이 잇달아 문을 열고 피서객을 맞는다.강원도는 강릉·동해·속초·삼척·고성·양양 등 6개 지역 86개 해수욕장이 오는 4일부터 순차적으로 개장한다고 2일 밝혔다.강릉에서는 경포와 강문·금진·남항진·안목·주문진 등 17곳이 운영된다. 동해에서는 망상·추암 등 6곳, 속초에선 올해 신설된 청호 등 4곳, 삼척에선 9곳이 개장한다.고성에서 문을 여는 해수욕장은 28개로 도내에서 가장 많다. 고성 아야진과 천진은 이미 지난달 개장했다. 양양에서는 낙산·하조대 등 20곳이 피서객을 맞는다.도와 시군은 피서객의 편의를 위해 알박기 텐트와 불법 시설물을 상시 단속한다. 또 바가지요금 근절을 위해 신고센터를 운영하고, 질서계도 요원을 배치해 순찰활동을 벌인다.안전사고를 막기 위해 수상안전요원을 배치하고, 자동심장충격기(AED)를 구비한다. 일부 해수욕장에는 간호사가 배치되기도 한다. 해파리, 상어 등으로부터 피서객을 보호하기 위해 유해 생물 방지망도 설치한다.해수욕장을 무대로 한 축제들도 이어진다. 3~5일 경포에서는 맥주와 자연, 음악이 어우러진 비치비어페스티벌이 열린다. 한달여간 경포를 뜨겁게 달굴 버스킹 전국대회는 3일 개막한다. 극성수기인 24~26일 삼척해수욕장에서는 국내 정상급 가수의 공연과 드론 쇼, 먹거리 등으로 구성된 비치 썸 페스티벌이 개최된다.최근 3년간 강원 동해안 해수욕장을 찾은 피서객 수는 2023년 656만명, 2024년 777만명, 2025년 865만명으로 증가세를 보이고 있다.