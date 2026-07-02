파도 타고 계곡 품고… 창원서 무더위 날린다

경남 창원 광암해수욕장

이미지 확대 푸른 대형 파라솔 아래로 시원한 물놀이를 즐길 수 있는 창원의 광암해수욕장이 4일 문을 연다.

창원시 제공 닫기 이미지 확대 보기 푸른 대형 파라솔 아래로 시원한 물놀이를 즐길 수 있는 창원의 광암해수욕장이 4일 문을 연다.

창원시 제공

세줄 요약 창원시 유일의 광암해수욕장이 4일부터 8월 23일까지 51일간 문을 연다. 시는 주차장과 편의시설을 정비하고 안전시설을 보강해 가족 단위 피서객을 맞는다. 도심 공원 물놀이장과 달천·대장동·서원곡계곡도 함께 운영해 여름 휴식처를 넓힌다. 광암해수욕장 51일간 운영 시작

도심 공원 물놀이장 9곳 무료 개방

달천·대장동·서원곡계곡 피서지 부각

2026-07-02 17면

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경남 창원에서 여름휴가를 즐긴다면 광암해수욕장을 눈여겨볼 만하다. 창원시 유일의 해수욕장인 광암해수욕장은 오는 4일부터 8월 23일까지 51일간 운영에 들어간다.마산합포구 진동면에 있는 광암해수욕장은 백사장 길이 220m, 총면적 2만 5653㎡ 규모의 인공 해수욕장이다. 수심이 얕고 수온이 비교적 높아 어린 자녀를 동반한 가족 단위 피서객이 찾기에 적합하다. 한때 환경오염으로 문을 닫았지만 시의 환경 개선 사업을 거쳐 2018년 재개장했다. 현재는 산책로와 샤워장, 탈의실 등 편의시설을 갖추고 있어 물놀이와 휴식을 함께 즐길 수 있다.시는 개장을 앞두고 주차장과 편의시설을 정비하고 포토존을 설치하는 한편 수영 경계선과 오탁방지막 등 안전시설도 보강하고 있다. 갈대 파라솔과 노후 시설물 정비도 이어가는 한편 운영 기간에는 비치 클리너를 활용한 백사장 청소와 이물질 제거 작업을 정기적으로 시행해 쾌적한 해변 환경을 유지할 계획이다.도심에서 물놀이를 즐길 수도 있다. 시는 3일부터 8월 23일까지 감계3호공원, 기업사랑공원, 3·15해양누리공원, 안청공원 등 5개 구 9개 공원에서 무료 물놀이장을 운영한다. 정기 수질검사와 안전요원 배치로 가족 단위 이용객이 안심하고 이용할 수 있도록 할 방침이다.숲속 피서를 원하는 시민에게는 달천계곡, 대장동계곡, 서원곡계곡이 대표 명소로 꼽힌다. 맑은 물과 울창한 숲, 인근 오토캠핑장·유아숲체험장·성흥사 등 체험·볼거리가 어우러져 무더위를 식히기에 제격이다. 시 관계자는 “창원의 다양한 물놀이 명소에서 시원한 여름 추억을 만들길 바란다”고 말했다.