전남 서남권 소규모 건설현장…한 달 새 3명 추락사

영암·무안·신안서 노동자 추락 사망, 한 달 새 3명

고용부 목포지청, 현장 안전불감증 심각 수준 진단

이미지 확대 광주지방고용노동청 목포지청 관계자들이 건설산업 현장의 안전 점검을 실시하고 있다. (일간투데이 자료) 닫기 이미지 확대 보기 광주지방고용노동청 목포지청 관계자들이 건설산업 현장의 안전 점검을 실시하고 있다. (일간투데이 자료)

세줄 요약 전남 서남권의 소규모 건설현장에서 6월 한 달 동안 추락 사망 사고가 3건 발생해 안전 관리 부실이 도마에 올랐다. 무안에서는 안전모 고정 미흡, 신안에서는 추락 방지장비 미착용, 영암에서도 유사 사고가 이어지며 50억원 미만 현장의 관리 공백이 지적됐다. 서남권 소규모 건설현장 추락사 3건 발생

무안·신안·영암서 연속 사고, 안전 공백 부각

50억원 미만 현장 관리·감독 강화 요구

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전남광주통합특별시 목포와 영암, 무안, 신안 등 서남권 일대의 소규모 건설 현장에서 노동자 추락 사망 사고가 잇따라 발생했다.불과 한달 사이에 유사한 형태의 사고가 연이어 터지자, 소규모 건설 현장의 고질적인 ‘안전 공백’과 불감증을 우려하는 목소리가 높아지고 있다.1일 광주지방고용노동청 목포지청에 따르면 지난 6월 한달 동안 영암, 무안, 신안 등 관내 소규모 건설 현장에서 작업 중이던 근로자가 추락해 숨지는 중대재해가 3건 발생했다.지난달 17일 무안군의 한 상가 건물 옥상에서 지붕 공사 작업을 하던 50대 노동자가 추락해 목숨을 잃었다. 당시 현장에는 동료 근로자들이 함께 있었으나 안전모가 제대로 고정되지 않아 화를 키운 것으로 드러났다. 특히 이 현장은 공사 규모 50억원 미만으로, 안전 관리 전담 인원을 배치해야 할 법적 의무가 없어 사실상 안전 통제 사각지대에 놓여 있었다.이어 20일에는 신안군 암태면의 한 식수 전용 저수지 축조 공사 현장에서 거푸집 교체 작업을 하던 60대 노동자가 12.5m 아래로 추락해 숨졌다. 사고 당시 안전모 등 기본 보호장구는 착용했으나, 가장 중요한 추락 방지용 안전장비를 제대로 착용하지 않은 상태에서 작업을 하다가 중심을 잃은 것으로 조사됐다. 앞서 12일 영암에서도 소규모 개보수 현장에서 추락 사고가 접수됐다.노동계 관계자는 “공사 금액이 적은 소규모 현장일수록 비용 절감을 이유로 안전고리 체결용 로프나 추락 방호망 같은 필수 시설 설치를 기피하는 경향이 있다”며 “법적 의무 사각지대에 놓인 50억원 미만 현장에 대한 당국의 철저한 관리가 시급하다”고 강조했다.