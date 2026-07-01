피시방 금고 턴 초등생들…CCTV에 인사하고 “넘버원” 조롱까지

세줄 요약 강원도 한 피시방에서 초등학생으로 추정되는 학생들이 카운터 금고의 현금과 동전을 훔친 뒤 CCTV를 향해 인사하고, 다음 날 다시 찾아와 사진 게시에 항의한 사실이 드러났다. 경찰은 영상과 진술을 바탕으로 신원 확인에 나섰다. 초등생 추정 학생들, 피시방 금고 현금 절도

CCTV 향해 인사, ‘넘버원’ 외치며 조롱

다음 날 재방문해 사진 게시에 항의

이미지 확대 당시 상황이 담긴 CCTV 화면. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 당시 상황이 담긴 CCTV 화면. 연합뉴스

이미지 확대 피시방 업주 “아이들의 태도가 더 충격이었다” 연합뉴스. 닫기 이미지 확대 보기 피시방 업주 “아이들의 태도가 더 충격이었다” 연합뉴스.

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강원도의 한 피시방에서 초등학생으로 추정되는 학생들이 금고에서 현금을 훔친 뒤 폐쇄회로(CC)TV를 향해 인사하고 직원을 조롱하는 모습까지 포착돼 경찰이 수사에 나섰다.30일 연합뉴스에 따르면 지난 24일 강원도 한 피시방에서 초등학생으로 추정되는 학생들이 카운터 금고에서 현금과 동전을 훔쳐 달아났다.CCTV에는 한 학생이 금고를 열어 현금을 꺼내는 동안 다른 학생이 주변을 살피며 망을 보고, 훔친 지폐를 건네받는 모습이 고스란히 담겼다. 범행을 마친 뒤에는 카메라를 향해 허리를 숙여 인사하는 장면도 포착됐다.당시 카운터 인근에는 업주의 아버지가 있었지만 학생들은 이를 개의치 않고 범행을 이어간 것으로 전해졌다.업주는 범행 장면을 캡처한 CCTV 사진을 카운터 앞에 붙여뒀다. 그러나 다음 날 다시 피시방을 찾은 학생들은 이를 확인한 뒤 오히려 항의했다.일행 중 한 명은 “나는 카운터 안에 들어가지도 않았는데 왜 사진을 붙였느냐”고 따졌고, 직원이 “지폐를 건네받았으니 공범 아니냐”고 묻자 별다른 답을 하지 않았다고 한다.이들은 지폐 보관함이 잠겨 있자 이번에는 동전만 가져간 것으로 전해졌다. 매장을 나서던 한 학생은 엄지손가락을 치켜세운 채 “넘버원”이라고 외치는 등 직원을 조롱하는 듯한 행동도 CCTV에 담겼다.업주는 “피해 금액은 10만원 정도로 크지 않았지만 돈보다 아이들의 태도가 더 충격적이었다”며 “CCTV가 있는 것을 알면서도 태연하게 범행하고 카메라를 향해 인사까지 하는 모습을 보고 황당했다”고 밝혔다.이어 “더 어이없었던 건 다음 날 다시 찾아와 ‘왜 사진을 붙였느냐’고 따진 일”이라며 “사과나 변상은커녕 아무렇지 않게 행동하는 모습을 보니 화가 나기보다 착잡했다”고 토로했다.업주는 CCTV 영상과 제보 등을 토대로 이들을 초등학생으로 추정하고 있으며, 범행에 다른 학생들도 가담한 정황을 확인해 경찰에 관련 자료를 제출했다.경찰은 CCTV 영상과 업주 진술 등을 토대로 학생들의 신원을 특정하는 한편 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.