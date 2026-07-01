울산경찰, 학교 주변 성인 PC방 단속 업주 등 4명 입건

세줄 요약 울산경찰청이 통학로 주변 성인 PC방 27곳을 기습 점검해 환전 행위와 불법 게임 제공이 확인된 3곳의 업주·종업원 등 4명을 입건했다. 현장에서는 수배 중인 업주도 확인됐고, PC 24대와 현금 223만원을 압수했다. 통학로 주변 성인 PC방 27곳 기습 점검

환전·불법게임 제공 업주 등 4명 입건

PC 24대·현금 223만원 압수, 구청 통보

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울산경찰청은 통학로 주변 성인 PC방을 기습 단속해 업주와 종업원 등 4명을 게임산업진흥에 관한 법률 위반 혐의로 입건했다고 1일 밝혔다.경찰은 전날 밤 학교와 학원 밀집 지역에 있는 성인 PC방 27곳에 경찰관 46명을 투입해 합동 점검을 벌인 끝에 환전 행위나 불법 게임을 제공한 3곳을 찾아내고 업주와 종업원 등 4명을 검거했다.검거된 업주 중에는 벌금을 내지 않아 수배 중인 사례도 확인됐다.경찰은 범행에 이용된 PC 24대, 현금 223만원 등을 증거물로 압수했다. 또 점검 대상 PC방 27곳 모두가 시설 기준을 위반해 외부에서 안을 볼 수 없도록 시트지를 부착한 것을 확인하고, 담당 구청에 통보할 예정이다.경찰청 관계자는 “청소년들의 안전한 통학 환경을 조성하고 고질적 사행성 PC방 근절을 위해 전격적으로 단속했다”며 “오늘부터 시행되는 특별단속 기간에 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.