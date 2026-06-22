국민대, ‘레드닷 어워드 2026’ 디자인 콘셉트 부문 수상

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

국민대, ‘레드닷 어워드 2026’ 디자인 콘셉트 부문 수상

박영주 기자
입력 2026-06-22 15:31
수정 2026-06-22 15:31
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
프로젝트 ‘INSPO’ 디자인 이미지. 국민대 제공
프로젝트 ‘INSPO’ 디자인 이미지. 국민대 제공


국민대학교 조형대학 강하늘(공업디자인 21), 이민서(공업디자인 20) 학생의 프로젝트 ‘INSPO’가 세계 3대 디자인 어워드인 ‘Red Dot Award: Design Concept 2026’에서 수상의 영예를 안았다고 22일 밝혔다. 아직 시장에 출시되지 않은 혁신적 아이디어를 발굴하는 콘셉트 부문이다.

수상작 ‘INSPO’는 당뇨 환자를 위한 스마트 인슐린 케어 솔루션이다. 환자들이 인슐린 관리 과정에서 겪는 심리적 부담과 불편함을 줄이고 의료기기가 사용자의 개성과 라이프스타일에 자연스럽게 녹아들도록 설계됐다. 단순한 치료 도구를 넘어 사용자 경험과 감성까지 고려한 디자인으로 국제 무대에서 높은 평가를 받았다.

이번 성과는 국민대(ZAPPERS)와 건국대(ADD) 제품디자인 동아리 연합 전시에서 출발한 아이디어를 국제 공모전 수상으로 발전시켰다는 점에서 의미가 크다. 디자인 특성화 교육을 강화해 온 국민대의 실무 중심 교육 방향이 빛을 발한 사례이기도 하다.

수상에 참여한 학생들은 “짧은 시간 동안 조형과 기능, 사용성을 두고 팀원들과 치열하게 고민했다”며 “노력한 과정이 권위 있는 국제 공모전 수상이라는 좋은 결과로 이어져 매우 뜻깊다”고 소감을 전했다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
INSPO는 어떤 환자를 위한 솔루션인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로