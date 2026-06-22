국민대, ‘레드닷 어워드 2026’ 디자인 콘셉트 부문 수상

이미지 확대 프로젝트 ‘INSPO’ 디자인 이미지. 국민대 제공 닫기 이미지 확대 보기 프로젝트 ‘INSPO’ 디자인 이미지. 국민대 제공

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국민대학교 조형대학 강하늘(공업디자인 21), 이민서(공업디자인 20) 학생의 프로젝트 ‘INSPO’가 세계 3대 디자인 어워드인 ‘Red Dot Award: Design Concept 2026’에서 수상의 영예를 안았다고 22일 밝혔다. 아직 시장에 출시되지 않은 혁신적 아이디어를 발굴하는 콘셉트 부문이다.수상작 ‘INSPO’는 당뇨 환자를 위한 스마트 인슐린 케어 솔루션이다. 환자들이 인슐린 관리 과정에서 겪는 심리적 부담과 불편함을 줄이고 의료기기가 사용자의 개성과 라이프스타일에 자연스럽게 녹아들도록 설계됐다. 단순한 치료 도구를 넘어 사용자 경험과 감성까지 고려한 디자인으로 국제 무대에서 높은 평가를 받았다.이번 성과는 국민대(ZAPPERS)와 건국대(ADD) 제품디자인 동아리 연합 전시에서 출발한 아이디어를 국제 공모전 수상으로 발전시켰다는 점에서 의미가 크다. 디자인 특성화 교육을 강화해 온 국민대의 실무 중심 교육 방향이 빛을 발한 사례이기도 하다.수상에 참여한 학생들은 “짧은 시간 동안 조형과 기능, 사용성을 두고 팀원들과 치열하게 고민했다”며 “노력한 과정이 권위 있는 국제 공모전 수상이라는 좋은 결과로 이어져 매우 뜻깊다”고 소감을 전했다.