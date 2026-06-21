장마철 아프리카돼지열병 우려… 울산보건환경연구원, 방역 수칙 당부

세줄 요약 울산보건환경연구원은 장마철 집중호우로 야생멧돼지 분변 속 아프리카돼지열병 바이러스가 하천 범람과 토사 유출을 통해 양돈농장으로 들어갈 수 있다며 주의를 당부했다. 농가에는 배수로 정비, 울타리 점검, 소독시설 확인과 침수 시 즉시 신고를 강조했다. 장마철 ASF 유입 우려, 농가 차단방역 강화 당부

북구 야생멧돼지 ASF 4건 발생, 위험도 상승

배수로·울타리·소독시설 점검, 침수 즉시 신고

이미지 확대 아프리카돼지열병이 발생한 농장의 긴급 방역 현장. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 아프리카돼지열병이 발생한 농장의 긴급 방역 현장. 서울신문DB

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장마철 집중호우로 아프리카돼지열병(ASF) 바이러스가 울산지역 양돈농장으로 유입될 우려가 커짐에 따라 철저한 방역 수칙 준수가 필요하다.21일 울산시 보건환경연구원에 따르면 그동안 울산은 야생멧돼지 ASF 미검출 지역을 유지해 왔으나 지난 3월과 4월에만 북구에서 총 4건의 야생멧돼지 ASF가 발생해 양돈농가로의 바이러스 유입 가능성이 한층 높아진 상황이다.현재 추가 발생은 없지만, 감염된 야생멧돼지 개체가 주변 야산에 서식할 가능성이 커 철저한 대비가 요구된다. 특히 장마철에는 멧돼지 분변 속 바이러스가 하천 범람이나 토사 유출을 통해 농가로 흘러들 수 있어 차단 방역이 어느 때보다 중요하다.이에 보건환경연구원은 농장 단위의 체계적인 방역 체계 구축을 강조했다. 집중호우 전 농가에서는 배수로 정비, 내·외부 울타리 점검, 소독시설 작동 여부 등을 집중 점검해야 한다. 농장이 침수되면 즉시 방역기관에 신고하고, 외부에서 유입된 흙과 쓰레기 등 오염원은 소독 후 매몰해야 하며, 침수로 생긴 물웅덩이도 신속히 제거해야 한다.보건환경연구원은 지난해 10월부터 ASF 차단을 위한 상황실을 지속 운영하며 비상태세를 유지하고 있다. 다음 달부터는 양돈농장 내 차량, 폐사체, 사용 기구 등에서 시료를 채취해 유입 여부를 상시 확인하고, 침수 신고 접수 시 돈사별 위축돈과 폐사체를 철저히 검사할 계획이다. 연구원 관계자는 “ASF 등 가축전염병은 언제든 발생할 수 있으므로 축산농가와 종사자들은 경각심을 갖고 기본 방역 수칙을 철저히 준수해 달라”고 당부했다.