대전, 아시아에서 처음 ‘인빅터스 게임’ 유치 도전

내달 개최도시 선정 앞두고 최종 프레젠테이션

2029년 10월 6~15일까지 12개 종목에서 경쟁

이미지 확대 유득원(사진 오른쪽) 대전시 행정부시장이 2월 현지 실사에 나선 인빅터스 게임재단 관계자와 대화하고 있다. 대전시 제공 닫기 이미지 확대 보기 유득원(사진 오른쪽) 대전시 행정부시장이 2월 현지 실사에 나선 인빅터스 게임재단 관계자와 대화하고 있다. 대전시 제공

세줄 요약 대전시가 아시아 국가로는 처음 세계상이군인체육대회 인빅터스 게임 유치에 도전했다. 유득원 부시장과 국가보훈부, 상이군경회가 런던에서 최종 PT를 진행하며 보훈 도시·과학 수도 강점과 운영계획을 설명했다. 개최도시는 7월 발표 예정이다. 아시아 최초 인빅터스 게임 유치 도전

런던 최종 PT로 대전 개최 의지 표명

보훈 도시·과학 수도 강점과 계획 설명

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대전시가 아시아 국가로는 처음 ‘세계상이군인체육대회’(인빅터스) 유치에 도전한다.15일 시에 따르면 유득원 대전시 행정부시장이 권오을 국가보훈부 장관, 대한민국상이군경회 등과 함께 3박 5일 일정으로 영국 런던을 방문해 2029 인빅터스 게임 유치를 위한 최종 프레젠테이션(PT)에 나선다.최종 프레젠테이션은 2029 인빅터스 게임 개최도시 선정을 앞둔 마지막 절차로, 유치의향서 제출과 인빅터스 게임재단(IGF) 현지 실사 등을 거쳐 현재 대전은 덴마크 올보르, 미국 샌디에이고와 유치 경쟁을 벌이고 있다.16일 영국 육군박물관에서 인빅터스 게임재단 심사위원단을 대상으로 열리는 프레젠테이션은 국가별로 90분간 진행된다. 국가보훈부가 국가 차원의 개최 의지와 정책적 지원 계획을, 대전시는 대표 보훈 도시이자 과학 수도로서의 강점과 대회 운영계획을 소개한다. 대한민국상이군경회는 상이군인 공동체의 지지와 참여 기반을 설명하며 대전 개최의 당위성을 강조할 예정이다.2029 인빅터스 게임은 10월 6~15일까지 10일간 세계 25개국, 3000여 명의 선수단이 참가해 육상·양궁·사이클·e-스포츠 등 총 12개 종목으로 진행되며, 개최도시는 7월 발표할 예정이다.지난 2월 인빅터스 게임재단 현지 실사에서는 경기장 클러스터 구성과 대전 드림아레나, 대전 용운국제수영장 등 주요 시설의 준비 상황과 국립대전현충원을 활용한 사이클 경기 구상 등에 대해 긍정적인 평가를 받았다. 시는 실사단이 제시한 수송·안내 체계와 숙박 확보 등을 보완해 최종 운영 계획을 구체화했다.유득원 대전시 행정부시장은 “인빅터스 게임은 단순 국제행사 유치를 넘어 보훈 외교 확대의 상징성과 세계적인 MICE·스포츠 도시로 도약하는 전환점이 될 수 있을 것”이라며 “중앙과 지방정부, 민간이 마지막까지 ‘원팀’으로 진정성 있는 보훈 가치를 전달하겠다”고 밝혔다.