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파크골프 최강자는?…화천에 ‘명예의 전당’

김정호 기자
김정호 기자
입력 2026-06-08 14:33
수정 2026-06-08 14:33
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세줄 요약
  • 화천 산천어 파크골프장 명예의 전당 조성
  • 역대 MVP 사진과 경기 기록 입간판 설치
  • 파크골프 중심지 브랜드 가치 강화
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강원 화천군이 하남면 산천어 파크골프장에 조성한 ‘파크골프 명예의 전당’. 화천군 제공
강원 화천군이 하남면 산천어 파크골프장에 조성한 ‘파크골프 명예의 전당’. 화천군 제공


강원 화천군은 하남면 산천어 파크골프장에 ‘파크골프 명예의 전당’을 조성했다고 8일 밝혔다.

명예의 전당에는 역대 화천 산천어 파크골프 페스티벌에서 활약한 MVP들의 모습과 경기 기록이 담긴 입간판이 설치됐다.

산천어 파크골프 페스티벌은 국내 최대 규모의 대회로 매년 3500명 이상이 참가하고, 총상금은 2억원에 가깝다.

군은 국내 최장 길이의 구장을 보유하고, 전국 최초로 실업팀을 창단하는 등 파크골프를 도시 브랜드로 삼고 있다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

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최문순 군수는 “최고 대회에서 최고 기량으로 우승한 선수들을 기념하기 위해 명예의 전당을 만들었다”며 “파크골프 중심지라는 브랜드 가치 향상에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.
화천 김정호 기자
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