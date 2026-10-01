李대통령, 정청래 전 대표와 만찬…“국정 현안·당내 사안 진솔한 대화”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 아이치 나고야 아시안게임
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

李대통령, 정청래 전 대표와 만찬…“국정 현안·당내 사안 진솔한 대화”

김헌주 기자
김헌주 기자
입력 2026-10-01 22:41
수정 2026-10-01 22:41
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

1일 청와대 만찬…강훈식 실장 배석
정청래, 건강 악화로 입원했다 퇴원
이 대통령, 순방 전 전화로 쾌유 기원

이미지 확대
이재명 대통령이 1일 청와대에서 정청래 전 더불어민주당 대표와 만찬 도중 기념사진을 촬영하고 있다. 청와대 제공
이재명 대통령이 1일 청와대에서 정청래 전 더불어민주당 대표와 만찬 도중 기념사진을 촬영하고 있다. 청와대 제공


이재명 대통령이 1일 최근 건강 악화로 입원했다 퇴원한 정청래 전 더불어민주당 대표와 만찬 회동을 했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 이 대통령이 정 전 대표와 청와대에서 강훈식 비서실장이 배석한 가운데 만찬을 했다고 밝혔다.

이 대통령과 정 전 대표는 4시간 동안 다양한 국정 현안 및 당내 사안에 대해 진솔한 대화를 나누고 깊은 공감대를 형성했다고 강 수석대변인은 전했다.

앞서 이 대통령은 지난달 미국·멕시코 순방 전에 입원 중인 정 전 대표에게 전화해 건강 상태와 안부를 묻고 퇴원 후 별도 만남을 제안한 것으로 알려졌다.

정 전 대표는 지난달 23일 소셜미디어(SNS)에 “그동안 염려해 주시고 성원해 주신 많은 분들께 감사드린다”며 “건강하게 잘 살겠다”고 퇴원 소식을 전했다.
김헌주 기자
세줄 요약
  • 이재명 대통령, 정청래 전 대표와 만찬 회동
  • 국정 현안·당내 사안 두고 4시간 진솔한 대화
  • 퇴원 뒤 안부 전화·별도 만남 제안 사실 전해짐
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 2026 아이치 나고야 아시안게임
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로