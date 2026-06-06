“기억하고 책임 다하겠습니다” 광주시 현충일 추념식 엄수

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광주공원 현충탑서 ‘제71회 현충일 추념식’…300여 명 참석

강기정 시장 “보훈정책·광주 발전 위한 주춧돌 흔들림 없길”

6일 광주공원 현충탑에서 ‘제71회 현충일 추념식’이 열렸다. 광주광역시 제공 닫기 이미지 확대 보기 6일 광주공원 현충탑에서 ‘제71회 현충일 추념식’이 열렸다. 광주광역시 제공

세줄 요약 광주시는 6일 광주공원 현충탑에서 제71회 현충일 추념식을 열고 나라를 위해 헌신한 이들을 기렸다. 묵념과 헌화, 분향, 추모헌시 낭독, 공연, 노래 제창이 이어졌고, 강기정 시장은 보훈의 의미와 책임을 강조했다. 현충일 추념식 엄수, 순국선열 추모

강기정 시장 등 300여 명 참석

보훈정책 확대와 기념사업 추진

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광주시는 6일 광주공원 현충탑에서 나라를 위해 헌신한 이들의 넋을 기리는 ‘제71회 현충일 추념식’을 엄수했다.이날 추념식에는 강기정 광주시장과 장숙남 광주지방보훈청장, 양부남·정진욱·조인철·정준호·전진숙·박균택 국회의원, 보훈단체, 4·19단체, 5·18단체, 전몰군경유족, 상이군경, 보훈가족, 유관기관 관계자 등 300여 명이 참석했다.‘기억하고 기록하고 책임을 다하겠습니다’를 주제로 열린 이날 추념식은 묵념, 헌화, 분향, 추념사, 추모헌시 낭독, 추모공연, 현충일 노래 제창, 위패봉안소 분향 순으로 진행했다.오전 10시에는 전국에 울려 퍼진 추모 사이렌에 맞춰 강기정 시장을 비롯한 참석자들은 묵념한 후 헌화와 분향을 했다.전몰군경유족회원인 김인자씨가 ‘넋은 별이 되고’ 추모헌시를 낭독한데 이어 광주시립소년소녀합창단이 추모공연 ‘대니보이(Oh! Danny Boy)’를 선보였다. 이후 광주시립합창단이 현충일 노래를 제창했다.광주시는 일상 속 보훈 가치 확산을 위해 ‘참전기념탑 건립사업’을 추진 중이며, 상무시민공원을 건립 후보지로 정하고 지난달 19일 용역 착수보고회를 개최했다.민선8기 광주시는 지난 4년 동안 ▲보훈·참전명예수당 단계적 인상 ▲국가유공자 후손들에게 빛고을장학금 지급 ▲군 복무 청년 상해보험-정신적 외상 진단비 확대 등 보훈 정책을 실시했다.강기정 시장은 “선열들과 호국영령 덕분에 오늘날의 대한민국이 존재하고 있다”며 “보훈은 이러한 희생과 헌신을 기억하고 예우해 공동체를 굳건히 지속시키는 일”이라고 강조했다. 이어 “지난 4년 동안 보훈정책과 광주발전을 위해 놓은 주춧돌이 전남광주통합특별시로 흔들림 없이 이어지기를 바란다”고 밝혔다.