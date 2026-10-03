[속보] 서채현, 아시안게임 스포츠클라이밍 여자 리드 금메달

세줄 요약
- 서채현, 여자 리드 결승 유일 완등 우승
- 한국 선수단 38번째 금메달, 메달 2개 수확
- 김채영 4위, 모리 아이 은메달·장웨퉁 동메달
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
1일 일본 나고야 국제전시장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 스포츠클라이밍 여자 볼더링 결승전. 대한민국 서채현이 과제를 풀고 있다. 2026.10.1 연합뉴스
한국 스포츠클라이밍의 간판 서채현(서울시청·노스페이스)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 리드 결승에서 금메달을 목에 걸었다. 한국 선수단의 38번째 금메달이다.
서채현은 3일 일본 나고야 포트 메세 전시관에서 열린 스포츠클라이밍 여자 리드 결선에서 유일하게 완등(TOP)하며 우승했다. 완등까지 걸린 시간은 4분 48초였다.
전날 준결선에서 서채현과 공동 1위를 기록했던 일본 모리 아이는 47+ 홀드에서 멈춰 은메달, 중국 장웨퉁이 39+로 동메달을 차지했다. 김채영은 홀드 한 개 차이로 아쉽게 4위(38+)를 기록했다.
스포츠클라이밍에서 숫자는 등반한 홀드 개수를 뜻하며 +는 다음 홀드를 잡으려 시도했다는 걸 의미한다. 같은 점수면 +까지 붙은 선수가 우위다.
리드는 정해진 시간(6분) 안에 높은 인공 암벽(15m)을 최대한 많이 오르는 종목이다. 홀드의 위치와 모양을 읽는 판단력, 체력 안배, 손끝의 힘이 승부를 가른다. TOP은 마지막 홀드(손잡이)까지 완등했다는 걸 의미한다.
오현주 서울시의원 “특사경 KICS 의무화… 이행 대책은 어디에”
공소청과 중대범죄수사청(중수청)이 정식 출범하는 등 2일을 기점으로 형사사법 체계 전반의 대대적인 개편이 이뤄졌다. 이에 오현주 서울특별시의원(국민의힘, 비례대표)은 특별사법경찰(특사경)에 부과된 형사사법정보시스템(KICS) 기록 및 등재 의무가 원활히 이행되려면, 정부 차원의 법적 활용 근거 신설과 함께 세부적인 시스템 작동 방식 및 예산 분담책이 구체적으로 제시되어야 한다고 촉구했다. 서울시 민생사법경찰국이 오현주 의원에게 제출한 자료를 살펴보면, 서울시를 비롯한 10개 광역지자체 특사경 실무협의체는 지난 9월 10일 공동명의로 ‘형사사법정보시스템(KICS) 국가 구축 및 관리에 관한 건의서’를 법무부에 전했다. 그러나 한 달 가까이 지난 2일 현재까지 정부 측으로부터 공식적인 답변을 듣지 못한 상황이다. 해당 건의서의 주된 내용은 특사경이 KICS를 정상적으로 운용할 수 있도록 법률상 형사사법업무 처리기관 범주에 이들을 명시하는 법적 토대를 마련하는 한편, 기존 법무부 KICS 접근 권한을 특사경까지 확대하거나 국가가 주도하여 통합 시스템을 직접 구축 및 관리해 달라는 요구를 담고 있다. 개정 형사소송법 제199조의2는 사법경찰관리 등이 수사 관계
서울시의회 바로가기
서채현은 이번 대회에서 리드 금메달과 볼더링 동메달을 더해 아시안게임 메달 두 개를 수확했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
서채현이 여자 리드 결선에서 기록한 성과는?