DDP 둘레길 걷고 디자인 즐기고…‘디자인서울 산책’ 전시 개최

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6월 5일부터 25일까지 21일간 개최

이미지 확대 2024년 서울국제정원박람회 개최장소였던 광진구 뚝섬한강공원에 ‘서울 펀디자인’을 적용해 설치한 휴게공간 ‘하늘하늘.’

서울시 제공 닫기 이미지 확대 보기 2024년 서울국제정원박람회 개최장소였던 광진구 뚝섬한강공원에 ‘서울 펀디자인’을 적용해 설치한 휴게공간 ‘하늘하늘.’

서울시 제공

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산책하며 도시·공공디자인을 즐길 수 있는 전시가 열린다. 서울시는 6월 5일부터 25일까지 21일간 중구 동대문디자인플라자(DDP) 둘레길 A구간에서 ‘디자인서울 산책’ 전시를 개최한다고 2일 밝혔다.DDP 둘레길 약 150m 경사 구간을 걸으며 일상 디자인을 살펴보는 ‘산책형’으로 구성된 이번 전시는 서울 디자인이 지향하는 5대 원칙인 공감, 포용, 공헌, 회복, 지속가능을 담은 다양한 사례를 소개한다. ‘책 읽는 한강공원’ 등 정책 브랜드부터 지난 4월, 40년 만에 개편된 ‘지하철 노선도’ 등 시민의 삶과 밀접한 시각 자산을 한 곳에 모았다.전시 공간은 흰색, 회색, 검정색 등 무채색을 중심으로 연출해 관람객이 디자인에 집중할 수 있도록 했다. 주요 전시물에는 QR코드를 부착해 휴대전화로 인식하면 사업 배경과 세부 내용을 현장에서 확인할 수 있다.최인규 시 디자인정책관은 “‘서울의 일상을 바꾸는 디자인, 시민의 삶이 즐거워집니다’는 전시회 슬로건처럼 전시를 통해 일상 디자인의 가치를 발견하고 즐거움을 느끼는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.