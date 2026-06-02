가축사료 건초도 소포장 시대…사각압축포장 기술 개발

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크고 무거워 운반·보관 어려운 원형 베일의 단점 보완

25㎏ 단위 소포장, 압축밀도 두배 높아 저장,운반 쉬워

이미지 확대 기존 둥근 형태의 가축사료용 건초와 새로 개발된 사각 압축 건초. 농진청 제공 닫기 이미지 확대 보기 기존 둥근 형태의 가축사료용 건초와 새로 개발된 사각 압축 건초. 농진청 제공

세줄 요약 농촌진흥청이 열풍 건초의 유통과 저장성을 높이는 사각압축포장 기술을 개발했다. 20㎏ 내외 소포장으로 압축·밀봉해 기존 250㎏ 안팎 원형 베일보다 운반과 급여가 쉽고, 이물질 제거와 압축 공정으로 품질도 균일해졌다. 여름철 장기 보관에도 유리하다. 열풍 건초 사각압축포장 기술 개발

20㎏ 내외 소포장 압축·밀봉 적용

운반·급여 편의와 저장성 개선

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크고 무거운 가축사료용 건초를 소포장으로 개선해 쉽게 운반하고 보관할 수 있는 기술이 개발됐다.2일 농촌진흥청에 따르면 열풍 건초의 유통과 저장성을 개선한 ‘사각압축포장 기술’을 개발했다.국립축산과학원은 사각 압축포장 장비를 활용해 열풍 건초를 20㎏ 내외 소포장 형태로 압축·밀봉할 수 있도록 했다.사각 압축 건초는 기존 원형 베일보다 무게와 부피를 줄여 운반과 급여가 쉽다. 압축 공정과 이물질 제거 공정을 함께 적용해 품질도 균일하다. 압축 밀도를 두 배 수준까지 높여 저장·운반·효율을 개선했다.특히, 밀봉 소포장 형태라 여름철 장기 보관이 쉽고 축산 현장에서 손쉽게 운반·급여할 수 있다.그동안 국산 열풍 건초는 무게 250㎏ 내외의 원형 베일 형태로 유통돼 소규모 농가나 승마장 등에서는 별도 장비가 없으면 취급하기 어려운 문제점을 안고 있었다. 또 개봉 후 장기간 보관 시 수분이 다시 스며들어 품질 저하가 나타난다.