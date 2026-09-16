[서울데이터랩]코스닥 거래상위, 통신·광부품주 강세…대한광통신 거래대금 1위

세줄 요약 16일 코스닥 거래 상위 종목에는 통신장비와 광부품 관련주 매수세가 집중됐다. 대한광통신이 거래대금 1위를 기록했고, 빛과전자와 한국첨단소재도 강세를 보였다. 빛샘전자, 모아데이타 등 급등주가 나온 반면 코스나인 등은 급락해 종목 장세가 두드러졌다. 통신장비·광부품주 중심 매수세 집중

대한광통신 거래대금 1위, 빛과전자 거래량 1위

급등주와 급락주 혼재한 종목 장세 전개

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16일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장에서는 거래 상위 종목을 중심으로 통신장비와 광부품 관련주에 매수세가 집중되는 모습이다. 네이버 금융 집계 기준 거래량 상위권에는 빛과전자(069540), 대한광통신(010170), 한국첨단소재(062970), 씨피시스템(413630) 등이 이름을 올렸고, 전반적으로 상승 종목 수가 우세했다.가장 눈에 띄는 종목은 대한광통신이다. 대한광통신은 1만6210원으로 전일 대비 14.64% 상승했고, 거래량 3319만477주, 거래대금 5141억8100만원을 기록하며 거래대금 기준 상위권을 형성했다. 빛과전자는 4480원으로 8.74% 올랐고 거래량은 6440만6950주로 집계돼 거래량 1위를 나타냈다. 한국첨단소재도 3480원으로 3.57% 상승한 채 활발한 거래를 이어갔다.급등 종목도 적지 않았다. 빛샘전자(072950)는 1만3580원으로 26.92% 뛰며 두드러진 상승률을 보였고, 모아데이타(288980)는 301원으로 19.44% 상승했다. 우리넷(115440)은 9690원으로 11.25%, 씨피시스템은 4995원으로 11.0%, 센서뷰(321370)는 1291원으로 10.06% 각각 올랐다. 이노인스트루먼트(215790)와 샌즈랩(411080), 우리로(046970), 에스피소프트(443670), SFA반도체(036540), PS일렉트로닉스(332570)도 나란히 상승 흐름을 보였다.반면 일부 종목은 약세를 나타냈다. 코스나인(082660)은 3원으로 40.0% 급락했고, 아톤(158430)은 5910원으로 6.34%, JW신약(067290)은 3530원으로 4.08%, 엑스게이트(356680)는 1만7050원으로 2.85%, 한컴위드(054920)는 5140원으로 1.72% 각각 하락했다. 거래 상위 종목군 내에서도 종목별 수급 쏠림이 뚜렷하게 전개되는 양상이다.시가총액 측면에서는 대한광통신이 2조5204억원으로 가장 컸고, SFA반도체가 1조4555억원으로 뒤를 이었다. 수익성 지표를 보면 빛샘전자의 PER은 9.73배, ROE는 9.57%였고, PS일렉트로닉스는 PER 11.64배, ROE 15.91%를 기록했다. 반면 거래 상위 다수 종목은 적자 또는 낮은 수익성 지표를 보이고 있어 단기 테마성 수급에 따른 변동성 확대 가능성에도 유의할 필요가 있다.장중 코스닥 거래 상위 흐름은 광통신과 전자부품, 보안·데이터 관련 종목으로 매기가 확산되는 가운데, 급등주와 급락주가 혼재하는 종목 장세가 이어지는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]