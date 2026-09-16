[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 혼조…반도체 장비 강세, 2차전지·바이오는 약세

세줄 요약 16일 코스닥 시총 상위주가 업종별로 엇갈렸다. 알테오젠, 에코프로, HLB, 펩트론, 에이비엘바이오 등 2차전지·바이오 종목은 약세였고, 레인보우로보틱스와 로보티즈도 하락했다. 반면 주성엔지니어링, 이오테크닉스, 원익IPS, ISC, 피에스케이, 유진테크, HPSP 등 반도체 장비주는 강세를 보였다. 코스닥 시총 상위주 업종별 혼조세 전개

2차전지·바이오·로봇주 약세, 차익실현 출회

반도체 장비·소부장주 강세, 매수세 유입

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16일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 업종별로 엇갈린 흐름을 나타내고 있다. 2차전지와 일부 바이오 종목이 약세를 보이는 반면, 반도체 장비주는 상대적으로 강한 주가 흐름을 이어가는 모습이다.시가총액 상위 1위 알테오젠(196170)은 25만4000원으로 전일보다 2.31% 내렸다. 에코프로(086520)는 8만2100원으로 2.73%, 에코프로비엠(247540)은 10만4000원으로 2.80% 각각 하락했다. HLB(028300)도 3만1550원으로 2.77% 밀렸고, 펩트론(087010)은 14만5200원으로 3.71%, 에이비엘바이오(298380)는 5만5800원으로 5.90% 급락하며 낙폭이 두드러졌다.로봇주도 차익실현 매물이 출회되는 분위기다. 레인보우로보틱스(277810)는 43만원으로 0.81% 하락했고, 로보티즈(108490)는 31만4000원으로 3.24% 내렸다. 파마리서치(214450)도 32만9500원으로 2.23% 약세를 나타냈다.반면 반도체 관련주는 강세다. 주성엔지니어링(036930)은 19만6500원으로 1.92% 올랐고, 이오테크닉스(039030)는 46만2000원으로 3.47% 상승했다. 원익IPS(240810)는 11만2000원으로 3.32%, ISC(095340)는 18만6400원으로 2.64%, 피에스케이(319660)는 12만1300원으로 2.54%, 유진테크(084370)는 13만3000원으로 3.18% 각각 상승했다. HPSP(403870)도 5만2700원으로 1.54% 올랐다.개별 종목별로는 외국인 지분율이 높은 종목들의 흐름도 눈길을 끈다. 유진테크의 외국인 비율은 36.30%, HPSP는 32.81%, 리노공업(058470)은 29.57%, ISC는 28.43%, 이오테크닉스는 25.02%를 기록하고 있다. 리노공업은 6만4700원으로 0.62%, 심텍(222800)은 12만6700원으로 0.96% 상승해 비교적 안정적인 흐름을 보였다.거래량 측면에서는 주성엔지니어링이 56만9299주, 에이비엘바이오가 50만9150주, HPSP가 48만4042주로 상대적으로 활발한 거래를 나타냈다. 시총 상위 종목 전반에서는 반도체 장비·소부장으로 매수세가 유입되는 반면, 2차전지와 바이오, 로봇 일부 종목에는 매도 압력이 이어지는 양상이다.이날 코스닥 대형주는 업종별 순환매가 뚜렷해지면서 투자심리도 종목별로 차별화되는 분위기다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]