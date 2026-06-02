소청도 해상서 中어선 추정 고속보트 화재로 침몰…“탑승·표류자 없어”

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세줄 요약 인천 소청도 남동방 38㎞ 해상에서 중국어선으로 추정되는 고속보트에 불이 나 침몰했다. 해경은 경비함정 2척을 투입해 1시간여 만에 진화했지만, 주변 수색에서도 탑승자나 표류자는 발견되지 않았다. 사고 보트는 모터 6개를 단 10~15m급으로, 불법조업 자선 가능성과 NLL 침범 여부를 조사한다. 소청도 해상 중국어선 추정 보트 화재·침몰

해경 경비함정 투입, 1시간여 만에 진화

주변 수색서 탑승자·표류자 미발견

화재 보트. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 화재 보트. 연합뉴스

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서해 5도 소청도 인근 바다에서 중국어선으로 보이는 고속보트에서 불이 나 침몰했다.인천해양경찰서는 2일 오전 8시 22분쯤 인천 옹진군 소청도 남동방 38㎞ 해상에서 고속보트에 불이 났다.해군 2함대로부터 화재 사실을 전파받은 해경은 500t급 경비함정 2척을 현장에 투입해 1시간여 만인 오전 9시 26분쯤 불을 완전히 껐다. 고속보트는 그러나 불이 꺼진 뒤 침몰했다.해경이 사고 보트의 주변 해역을 수색했으나 탑승자나 표류자는 발견되지 않았다.사고 보트는 길이 10~15m로 모터가 6개나 장착돼 있었다. 해경은 크기나 외형, 모터 수 등을 감안해 이 보트를 중국어선으로 추정했다.통상적으로 우리나라 영해에서 불법조업을 하는 중국어선은 모선과 자선으로 나눠지는데, 이 보트는 자선일 가능성이 큰 것으로 보인다. 자선은 불법조업으로 포획한 해산물을 빠른 시간 내 모선으로 운반하기 위해 보트에 4~6개 모터를 장착하고 있다.해경은 사고 보트가 북방한계선(NLL)을 침범했는지 등 자세한 경위를 파악할 방침이다.