‘드론·AI’ 추적…세종경찰청, 상습사기 수배자 검거

이미지 확대 세종경찰청이 사기 혐의로 체포영장 발부된 수배자를 드론 영상 관제와 AI 추적 기술로 검거하고 있다. 세종경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 세종경찰청이 사기 혐의로 체포영장 발부된 수배자를 드론 영상 관제와 AI 추적 기술로 검거하고 있다. 세종경찰청 제공

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세종경찰청은 사기 혐의로 체포영장이 발부된 A씨를 드론과 AI 추적 기술로 검거했다고 22일 밝혔다.경찰에 따르면 A씨는 전국을 돌며 의류 판매와 관련해 4건의 사기 혐의로 체포영장이 발부된 상태였다.그는 지난 1월과 3월에도 사기, 횡령 혐의로 각각 검거된 전력이 있었으며, 이후에도 동일 범행을 반복한 것으로 확인됐다고 경찰은 설명했다.세종경찰청 드론팀은 최근 A씨의 차량을 발견, AI 기반 추적 기능으로 실시간 이동 경로를 공유해 검거했다.지난달 출범한 세종경찰청 드론팀은 어린이날 행사와 세종낙화축제 등 다중 운집 행사 현장에 참여해 드론 영상 관제를 활용한 인파 밀집 관리와 실종자(미아 등) 수색 활동을 전개했다.