시범 보이는 ‘k-발차기’

이미지 확대 10일 서울 중구 남산골한옥마을 천우각에서 열린 서울시 태권도 공연에서 경민대 태권도 시범단원들이 화려한 격파 기술을 선보이고 있다. 2026.5.10 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 10일 서울 중구 남산골한옥마을 천우각에서 열린 서울시 태권도 공연에서 경민대 태권도 시범단원들이 화려한 격파 기술을 선보이고 있다. 2026.5.10 홍윤기 기자

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10일 서울 중구 남산골한옥마을 천우각에서 열린 서울시 태권도 공연에서 경민대 태권도 시범단원들이 화려한 격파 기술을 선보이고 있다. 서울시 태권도 공연은 지난 2007년 시작된 서울시의 대표적인 문화 행사로 오는 10월 18일까지 매주 주말 오후 2시와 4시에 진행된다.