“미아 되면 고릴라 앞으로”…어른도 푹 빠진 창신동 완구거리

어린이날 맞아 인산인해…“매출 작년의 2배”

SNS 입소문 타고 새 콘텐츠 공간으로 거듭나

이미지 확대 어린이날을 맞은 5일 오후 서울 종로구에 위치한 창신동 완구거리에 방문객들이 북적이고 있다. 이지 수습기자 닫기 이미지 확대 보기 어린이날을 맞은 5일 오후 서울 종로구에 위치한 창신동 완구거리에 방문객들이 북적이고 있다. 이지 수습기자

이미지 확대 어린이날을 맞은 5일 서울 종로구 창신동 완구거리에 위치한 한 매장에서 두은정(30·왼쪽)씨와 김재윤(22)씨가 매대에 진열된 ‘말랑이’ 장난감을 고르고 있다. 이지 수습기자 닫기 이미지 확대 보기 어린이날을 맞은 5일 서울 종로구 창신동 완구거리에 위치한 한 매장에서 두은정(30·왼쪽)씨와 김재윤(22)씨가 매대에 진열된 ‘말랑이’ 장난감을 고르고 있다. 이지 수습기자

세줄 요약 어린이날 서울 창신동 완구거리에 인파가 몰려 어른과 아이가 함께 말랑이, 포켓몬 카드, 피규어를 찾았다. SNS를 타고 옛 완구와 불량식품이 다시 주목받으며 MZ세대의 추억 소비와 체험형 방문이 늘었고, 매장 매출도 크게 뛰었다. 어린이날 창신동 완구거리 인파 집중

말랑이·포켓몬 카드·피규어 인기 확산

SNS 타고 MZ세대 추억 소비 공간 부상

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“엄마 혹시라도 잃어버리게 되면 저기 고릴라(조형물) 앞에서 만나.”5일 어린이날을 맞아 서울 종로구 창신동 완구거리를 찾은 한 부모가 아이의 손을 꼭 잡으며 신신당부했다. “잠깐 지나가겠습니다”라는 말이 무색할 정도로, 거리는 옆 사람의 어깨를 스치지 않으면 지나갈 수 없는 인산인해를 이뤘다. 인파가 몰리며 발생할 수 있는 안전사고에 대비해 중심 사거리에는 경광봉을 든 경찰들이 배치됐다.창신동 완구거리는 이날 이른 아침부터 방문객들로 북적였다. 오전 8시 거리 가판대에서 초코빵 모양의 ‘말랑이’(주무르는 장난감) 두 개를 집어 든 박미연(34)씨는 “육아와 일을 병행하며 지칠 때 말랑이를 만지면 스트레스가 해소되는 경험을 했다”며 “아들이 먼저 좋아하기 시작했는데 이제는 제가 더 푹 빠졌다”고 말했다.최근 소셜미디어(SNS)를 타고 완구거리가 북적이고 있다. ‘불량식품’으로 불리던 값싼 과자들과 소소한 장난감들이 다시금 인기를 끌면서다. 학교 앞 문구점이 사라진 요즘 완구거리는 MZ세대가 추억을 사러 모여드는 놀이터가 됐다.이곳에서 가장 큰 매장 중 하나인 승진완구에서 22년째 일하는 장순철(49)씨는 “인스타그램 등에서 완구거리가 화제가 되면서 젊은 고객이 눈에 띄게 늘었다”며 “옛 정취를 느낄 수 있는 완구거리가 MZ세대들에게 새로운 즐길 거리가 된 것 같다”고 말했다. 그는 “매출이 작년보다 2배 이상 늘었다”며 “하루 1억~1억 5000만원 정도를 기록할 정도”라고 귀띔했다완구거리 곳곳에서는 휴대폰 거치대나 카메라를 들고 “이곳이 바로 말랑이 맛집”이라며 영상을 찍는 크리에이터들을 어렵지 않게 찾을 수 있었다. 매장들은 피규어 행운박스, 왁뿌볼(왁스 부수기 공), 키캡 등 성인과 아이 모두를 겨냥한 장난감을 거리 전면에 배치해 방문객들의 발길을 붙잡았다.인기 애니메이션 ‘포켓몬스터’의 캐릭터 카드를 판매하는 매장 앞에는 20팀 가량의 대기 줄이 길게 늘어섰다. 고등학생 오승호(16)군은 “학교 친구와 SNS에서 포켓몬 카드 명소를 찾다가 처음 오게 됐다”며 “초등학생 전유물인 줄 알았는데 요즘은 고등학생이나 어른들이 더 열광하는 것 같다. ‘잉어킹’ 카드가 나왔으면 좋겠다”고 말했다.애니메이션·만화·게임 캐릭터 같은 ‘서브컬처’의 인기도 뜨거웠다. 여자친구와 함께 피규어를 구경하던 한준석(23)씨는 “OTT에 방영된 애니메이션의 피규어를 서로 골라주기 위해 방문했다”며 “오프라인 매장에서 취향에 맞는 다양한 상품을 직접 비교하며 즐길 수 있는 것이 이곳의 장점”이라고 했다.이영애 인천대 소비자학과 교수는 “2030 세대는 단순한 물건 구매보다 줄을 서거나 오픈런을 하는 등의 ‘소비 체험’과 그 경험의 공유를 중요하게 생각한다”며 “창신동, 문래동, 을지로처럼 오래됐지만 독특한 개성을 가진 공간을 새로운 콘텐츠 체험 공간으로 향유하는 현상이 나타나고 있다”고 분석했다.