‘인권과 평화의 순례자’ 김재학 신부 선종

강제동원 피해자 지원·5·18 재단 설립 주도 등 평생 약자 곁 지켜

이미지 확대 김재학 신부 선종. 닫기 이미지 확대 보기 김재학 신부 선종.

세줄 요약 천주교 광주대교구 김재학 신부가 지난 3일 지병으로 선종했다. 그는 광주·전남 지역에서 사목하며 인권과 평화, 생명 존중을 실천했고, 강제동원 피해자 문제 해결과 환경 보전 활동에도 앞장섰다. 김재학 신부, 지병으로 선종

인권·평화·생명 존중 실천

강제동원·환경·5·18 연대

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한평생 인권과 평화, 생명 존중의 가치를 실천하며 소외된 이들의 곁을 지켜온 천주교 광주대교구 김재학(라파엘) 신부가 지난 3일 오전 지병으로 선종했다. 향년 58세.1968년 광주에서 태어난 고인은 1993년 사제 서품을 받으며 목자의 길에 들어섰다.목포 용당동성당 보좌신부를 시작으로 신안 흑산, 광주 치평동, 고흥 본당 주임신부 등을 거치며 광주·전남 지역 사목에 헌신했다.독일 유학 후 돌아온 고인은 우리 사회의 아픈 현장을 외면하지 않고 인권과 환경 문제에 목소리를 냈다. 특히 2009년부터 2014년까지 광주대교구 정의평화위원장을 맡아 일제 강제동원 피해자 문제 해결을 위한 시민운동을 지원했다.또한 일본 미쓰비시중공업의 사죄를 촉구하는 활동에 앞장서며 피해자들과 끝까지 연대했다.생명 보호와 환경 보전에도 남다른 열정을 보였다. 4대강 사업의 문제점을 알리기 위해 신자들과 함께 영산강 113㎞ 구간을 도보 순례하며 생명의 소중함을 일깨웠다.고인은 5·18 민주화운동의 정신 계승에도 큰 발자취를 남겼다. 5·18 30주기를 맞아 광주인권평화재단 설립을 주도하고 초대 상임이사를 지냈다.장례미사는 5일 오전 10시 광주 서구 염주동성당에서 교구장 옥현진 대주교의 주례로 봉헌된다. 장지는 전남 담양군 천주교공원묘원이다.