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초여름 더위 식히는 ‘분수 샤워’

초여름 날씨가 이어진 26일 한 어린이가 서울 종로구 광화문광장 분수대에서 쏟아지는 물줄기 사이를 오가며 놀고 있다. 27일엔 중부지방이 대체로 흐리고 남부지방은 밤부터 흐려지겠다. 수도권과 강원 내륙·산지, 충남 북부 서해안에는 밤부터 비가 내리는 곳이 있겠다. 아침 최저기온은 영상 6∼14도, 낮 최고기온은 영상 14∼27도로 예보됐다.

뉴시스