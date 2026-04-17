주말엔 비 그치고 초여름 더위…“큰 일교차 주의하세요”

이미지 확대 초여름 날씨를 보인 16일 부산 해운대구 해운대해수욕장을 찾은 외국인 관광객들이 휴대전화로 사진과 동영상을 찍고 있다. 부산 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 초여름 날씨를 보인 16일 부산 해운대구 해운대해수욕장을 찾은 외국인 관광객들이 휴대전화로 사진과 동영상을 찍고 있다. 부산 연합뉴스

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토요일인 18일은 전날 내린 비가 오전에 대부분 그치며 대체로 맑은 날씨를 보이겠다. 주말엔 낮과 밤의 기온차가 커 건강 관리에 유의해야 한다.중국 상해 부근에서 제주도 남쪽 해상으로 이동하는 저기압의 영향으로 18일 전북·경북권은 새벽까지, 전남·경남권은 아침까지, 제주도는 오후까지 전날부터 내리던 비가 이어지겠다.이틀간 예상 강수량은 제주도(북부 제외) 30∼80㎜(많은 곳 산지 100㎜ 이상), 광주·전남·경남 서부 20∼60㎜, 제주도 북부 20∼40㎜, 부산·울산·경남 중·동부 10∼40㎜, 전북 5∼30㎜, 대구·경북 남부 5∼20㎜다.18일 아침 최저기온은 영상 7도~15도로 전날과 비슷하겠지만, 낮 최고기온은 영상 20도~28도로 예보돼 초여름 날씨를 보이겠다. 낮 기온은 중부지방을 중심으로 전날보다 최대 7도까지 더 오르며 큰 일교차를 보이겠다.일요일인 19일도 전국이 대체로 맑은 가운데 제주도 일부 지역은 흐리다가 밤부터 맑아지겠다. 19일 아침 최저기온은 영상 9도~14도, 낮 최고기온은 영상 19도~29도로 예보됐다. 기상청 관계자는 “주말 일교차가 커 건강 관리에 유의해야 한다”고 했다.미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’∼‘보통’ 수준이겠다. 중부지방은 오전과 밤에 대기가 정체해 미세먼지 농도가 상승하지만, 오후엔 일평균 농도가 ‘보통’으로 예상된다. 그 밖의 지역은 원활한 대기 확산으로 일평균 농도가 ‘좋음’으로 예보됐다.