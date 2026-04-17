‘범죄도시 마동석’ 실제 모델 경찰관, 만취운전으로 재판행

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범죄도시4 홍보물. 연합뉴스
액션 영화 ‘범죄도시’에서 배우 마동석이 연기한 형사 캐릭터 ‘마석도’의 실제 모델로 알려진 경찰관이 음주운전 혐의로 재판에 넘겨졌다.
17일 법조계에 따르면 서울중앙지검 형사1부(부장 신도욱)는 지난 15일 도로교통법상 음주운전 혐의로 서울 수서경찰서 소속이었던 A 경위를 불구속 기소했다.
A 경위는 지난해 11월 24일 오후 8시 30분쯤 술에 취한 채 차량을 운전하다가 서울 강남구 도곡동 강남세브란스병원 인근에서 접촉 사고를 냈다. 당시 A 경위의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준(0.08%)으로 조사됐다.
사고로 인한 인명 피해는 없었다.
A 경위는 경찰 조사에서 “만취해 차에서 내렸던 상황부터 기억이 난다”는 취지로 자신의 혐의를 인정한 것으로 알려졌다.
경찰은 A 경위의 음주운전 사고 사실이 알려진 후 그를 직위해제했다.
A 경위의 활동은 ‘범죄도시’의 주인공 마석도의 모티프가 된 것으로 알려졌다. ‘범죄도시’의 주연과 제작을 맡았던 마동석은 형사들의 경험담을 취재해 이 영화를 구상했다.
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