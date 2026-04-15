부산서 중고생이 무면허 운전하다 사고…“자동차 중고 플랫폼서 구매”

이미지 확대 지난 3월 7일 부산 금정구 두구동 한 도로에서 중학생이 운전하던 자동차가 가로수를 들이받고 멈춰서 있다. 부산경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 3월 7일 부산 금정구 두구동 한 도로에서 중학생이 운전하던 자동차가 가로수를 들이받고 멈춰서 있다. 부산경찰청 제공

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부산에서 한동네에 사는 중·고교생들이 자동차 두 대에 나눠타고 무면허 운전을 하다가 사고를 내 경찰에 적발됐다. 두 자동차 중 한 대는 중고 거래 플랫폼에서 구매한 것으로 추정돼 경찰이 조사하고 있다.부산 금정경찰서는 고등학생 A군 등 중·고교생 5명을 무면허 운전 및 방조 혐의로 조사하고 있다고 15일 밝혔다.경찰에 따르면 이들은 지난달 7일 오전 3시 30분쯤 금정구 두구동 한 도로에서 자동차 2대에 나눠타고 달리다 사고를 냈다.A군이 운전하던 차가 차로를 변경하려 하자 옆에서 달리던 중학생 B군이 운전하던 승용차가 이를 피하려다 가로수를 들이받고 멈춰 선 것으로 조사됐다.B군이 운전하던 자동차 명의자는 동승자인 고등학생 C군 아버지였다. A군이 몰던 차는 20대 남성 C씨의 명의로 등록돼 있었다.이들 중 한 명은 A군이 몰던 차를 중고 거래 플랫폼인 당근마켓에서 구매했다고 말한 것으로 알려졌다.경찰 관계자는 “A군이 운전하던 차를 취득한 경위를 조사 중이며, C씨의 무면허 운전 방조 혐의에 대해서도 수사할 예정”이라고 밝혔다.