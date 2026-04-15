물귀신들이 민원 넣었나…한밤중 100여명 몰려간 ‘살목지’ 결국

영화 ‘살목지’ 흥행에 충남 예산 살목지 ‘핫플’로

한밤중 차들 몰려가…주민 불편·사고 위험까지

예산군 “야간 통행 제한…야영·낚시 말아달라”

이미지 확대 영화 ‘살목지’의 배경인 충남 예산군 살목지를 방문하려는 차량이 줄지어 서 있다. 자료 : 온라인 커뮤니티 닫기 이미지 확대 보기 영화 ‘살목지’의 배경인 충남 예산군 살목지를 방문하려는 차량이 줄지어 서 있다. 자료 : 온라인 커뮤니티

이미지 확대 영화 ‘살목지’ 포스터. 쇼박스 닫기 이미지 확대 보기 영화 ‘살목지’ 포스터. 쇼박스

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박스오피스 1위를 달리고 있는 공포영화 ‘살목지’의 배경이 된 충남 예산군의 저수지가 MZ세대들의 ‘핫플’이 된 가운데, 한밤중에 차량 100여대가 몰려가는 지경이 되자 ‘야간 통제’ 조처가 내려졌다.예산군은 14일 공식 소셜미디어(SNS)에 “야간 안전사고 예방을 위해 살목지의 야간 방문을 통제한다. 양해 부탁드린다”라고 밝혔다. 통제 시간은 오후 6시부터 오전 6시까지 총 12시간이다.예산군은 “낚시와 야영, 취사, 쓰레기 투기를 하지 말아 달라”면서 “한밤중 물가에 가까이 가지 말아 달라”고 당부했다.살목지는 1982년 농업 용수 공급을 위해 조성된 저수지로, 낚시꾼들에게 알음알음 알려졌던 이 곳은 2022년 MBC ‘심야괴담회’에 소개되면서 MZ세대들 사이에서 ‘심령 스폿’으로 입소문이 났다.한 여성이 퇴근길에 내비게이션이 이끄는 방향으로 운전하다 살목지에 빠질 뻔했고, 이후 교통사고로 혼수상태에 빠지는 등 기이한 현상을 겪었다는 이야기다.또 “살목지에서 목이 90도로 돌아간 귀신을 봤다”는 등, 살목지에 물귀신이 살고 있으며 이곳을 찾은 사람들이 무서운 일을 겪었다는 괴담이 확산했다.이러한 괴담을 바탕으로 한 영화 ‘살목지’가 지난 8일 개봉해 전날까지 86만 관객을 동원하며 인기몰이를 하자, 영화 관람객들을 중심으로 살목지를 찾는 발길이 이어졌다.온라인 커뮤니티에는 한밤중 내비게이션으로 살목지를 검색해 이동하는 차량이 100여대에 달했다는 게시물이 올라왔다. 헤드라이트를 켠 차량들이 살목지로 진입하는 좁은 비포장도로에 줄지어 있는 모습을 찍은 사진도 공개됐다.이에 네티즌들 사이에서는 살목지로 향하는 길이 ‘살리단길’이 됐다는 우스갯소리마저 나왔다. “귀신들 다 놀라서 도망갔겠다”, “귀신들의 주거권을 보장하라” 등의 댓글도 이어졌다.그러나 한밤중 인적 드문 저수지에 사람들이 몰리면서 인근 주민들이 불편을 호소한 것으로 알려졌다. 또한 저수지로 진입하는 길이 비좁아 차량의 양방향 통행이 어렵고, 운전자들이 자칫 실수하면 저수지에 빠질 수 있다는 지적도 나왔다.