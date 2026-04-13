짧아서 아쉬운 봄… 성큼 다가온 초여름 날씨

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짧아서 아쉬운 봄… 성큼 다가온 초여름 날씨

입력 2026-04-13 00:43
수정 2026-04-13 00:43
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짧아서 아쉬운 봄… 성큼 다가온 초여름 날씨
짧아서 아쉬운 봄… 성큼 다가온 초여름 날씨 낮 최고기온이 영상 23도까지 올라간 12일 서울 여의도 한강공원 물놀이장에서 어린이들이 더위를 식히고 있다. 기상청에 따르면 13일은 전국 내륙을 중심으로 낮 기온이 영상 25도 이상으로 크게 오르며 평년을 웃도는 초여름 날씨가 이어질 전망이다. 일교차는 15도 안팎으로 벌어져 환절기 건강 관리에 유의가 필요하다.
연합뉴스


낮 최고기온이 영상 23도까지 올라간 12일 서울 여의도 한강공원 물놀이장에서 어린이들이 더위를 식히고 있다. 기상청에 따르면 13일은 전국 내륙을 중심으로 낮 기온이 영상 25도 이상으로 크게 오르며 평년을 웃도는 초여름 날씨가 이어질 전망이다. 일교차는 15도 안팎으로 벌어져 환절기 건강 관리에 유의가 필요하다.

연합뉴스

2026-04-13 12면
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